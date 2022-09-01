التموين تبدأ صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا | أبرز عناوين صباح البلد

تناولت نشرة برنامج “صباح البلد” المُذاعة على فضائية “صدى البلد” تقديم فاتن عبد المعبود، اليوم الخميس، عددًا من الأخبار و المانشيتات الصادرة في صحف اليوم، ومن أبرزها:

اطلاق فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد

معرض أهلا مدارس يفتتح أبوابه للمواطنين اليوم

التموين تبدأ صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين

اليوم.. التضامن تبدأ صرف معاشات سبتمبر

المصارف العربية والمركزي المصري ينظمون ملتقي مكافحة غسل الأموال

ليستر سيتي يواجه مانشستر يونايتيد بالجولة الخامسة من الدورى الإنجليزي