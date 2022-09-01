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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كازاخستان تتجه إلى انتخابات رئاسية مبكرة

كازاخستان تتجه إلى
كازاخستان تتجه إلى انتخابات رئاسية مبكرة

اقترح الرئيس الكزخي قاسم جومارت توكاييف، اليوم الخميس، تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة هذا الخريف وتقليص ولاية رئيس البلاد إلى 7 أعوام غير قابلة للتجديد.

وجاء كلام توكاييف، الذي يحكم البلاد منذ 2019 أيضًا، أمام البرلمان، حيث اقترح أيضًا تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في النصف الأول من العام 2023.

وفي يناير الماضي، هزت كازاخستان أزمة سياسية خطيرة وأعمال شغب أسفرت عن أكثر من مئتي قتيل.

وكانت تلك أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ استقلالها في 1991، وسبقتها احتجاجات سلمية على ارتفاع أسعار الوقود تطورت إلى صدامات بين قوات الأمن ومدنيين.

وشكلت الاضطرابات التي وقعت في يناير منعطفا، إذ يبدو أن توكاييف استفاد من الأزمة للتحرر من نفوذ سلفه الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، والتخلص من بعض المقربين منه.

وفي يونيو الماضي، أيد الناخبون في كازاخستان بأغلبية ساحقة تعديلات دستورية من شأنها أن تطوي صفحة عهد نور سلطان نزارباييف، الذي حكم أغنى دولة في آسيا الوسطى على مدى 30 عاما، وفقًا لنتائج استفتاء نظمته السلطات.

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