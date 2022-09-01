نائب محافظ المنيا يعقد اجتماعا لمتابعة أعمال لجان ضبط منظومة العمران

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار أعمال لجنتي (129/383 لسنة 2021) بشأن ضبط منظومة العمران والاشتراطات البنائية الجديدة، ومراجعة كافة تراخيص البناء السابق إصدارها والتي شرعت أو لم تشرع في التنفيذ، وتم مراجعتها من قبل التفتيش الهندسي بالمحافظة، وجهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان.

وفي إطار تنفيذ تكليفات المحافظ ، عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، اجتماعا، بحضور المستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ومحمد زين مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، ونواب رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري المراكز التكنولوجية، وأعضاء اللجان المشار إليها.

استعرض نائب المحافظ، خلال الاجتماع ، بيان عدد من رخص البناء بنطاق المحافظة، ضمن منظومة العمران والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومتابعة التراخيص الصادرة ومراجعتها.

واستمعت اللجنة، إلى بعض الحالات لرخص تم إصدارها ومتوقفة بحضور مالكي الرخصة لمناقشتهم حول أعمال البناء والبت في قرار استئناف الرخص.

