عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواطنو المنيا يطالبون بسرعة استخراج تراخيص البناء بالمراكز التكنولوجية والمحافظ يستجيب |شاهد

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا بالمركز التكنولوجي

طالب مواطنو المنيا تسهيل الإجراءات الخاصة بالاشتراطات البنائية الجديدة وإزالة كافة المعوقات التي تواجههم عند التقدم لإصدار التراخيص الخاصة بالبناء وإيجاد حلول سريعة لهم لسرعة بناء منازلهم ووحداتهم السكنية التي تنطبق عليها الشروط القانونية.

بدء التحقيقات في إصابة 9 أشخاص خلال انقلاب سيارة بصحراوي بني مزار

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1805 مواطنين بقرية قلندول بملوى

محافظ المنيا يتفقد أعمال توصيل الغاز بـ"صفط الخمار" وتشغيل المجزر الآلي ببني أحمد

إزالة 842 حالة تعد على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة في المنيا

نائب محافظ المنيا يتابع ملف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية

محافظ المنيا يوافق على إجراءات التقنيين لـ 69 طلبا لأراضي وضع اليد

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1805 مواطنين بقرية قلندول بملوى

نائب محافظ المنيا يتابع ملف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية

وعلى الفور استجاب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لمطالب المواطنين وكلف نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه إصدار التراخيص الخاصة بالبناء، وإيجاد حلول سريعة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتسهيل على المواطنين في تقنين أوضاعهم مع الدولة.

نائب محافظ المنيا بالمركز التكنولوجي 

وتابع نائب محافظ المنيا، خلال جولة تفقدية على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية لمركز المنيا، مدى الالتزام بتطبيق منظومة العمران الجديدة والاشتراطات البنائية، وذلك بحضور الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة المنيا ومحمد زين مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة .

نائب محافظ المنيا بالمركز التكنولوجي 

وراجع نائب المحافظ، تقارير رخص البناء والهدم وصلاحية الموقع وشهادات المتغيرات المكانية، موجهاً بضرورة الانتهاء من الطلبات المتأخرة، والتواصل المباشر مع طالبي استصدار رخص البناء من أهالي المركز، لمراجعة الأوراق والمستندات المقدمة منهم لاستيفاء الإجراءات الخاصة باستصدار رخص البناء، تيسيرا على المواطنين ولتسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المطلوبة لحوكمة منظومة العمران الجديدة.

نائب محافظ المنيا يتابع إجراءات التراخيص 

كما حرص نائب المحافظ على فتح نقاش مع المواطنين لقياس مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة لهم داخل المركز التكنولوجي.

المنيا محافظ المنيا المواطنين بين الناس الاشتراطات البنائية الجديدة تراخيص البناء اشتراطات البناء المراكز التكنولوجية اللواء اسامة القاضي اصدار التراخيص تيسيرا على المواطنين منظومة الاشتراطات البنائية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب الأهلي الجديد | فايلر وكيروش يصدمان الأحمر.. وخليلوزيتش يثير الجدل

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. نسبة النجاح 88.7%

انهيار الذهب عالميا بقوة لأول مرة في 4 سنوات..وهذا سعر عيار 21 اليوم

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

مفاجأة.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية..والهلال السعودي يتعرض لصدمة موجعة.. فيديو

مرتضى منصور: سأرحل عن رئاسة الزمالك إذا انتقل بوبو إلى الأهلي

الأصفر يقفز بقوة الصاروخ.. أسعار الذهب اليوم الخميس 1-9-2022

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم سيارتين بصحراوي المنيا

تحرير 114 مخالفة خلال حملة لإزالة الإشغالات بملوي المنيا

5 سنوات من الإنجازات.. مجلس جامعة المنيا يشيد بمجهودات رئيسها

أعضاء التدريس بالمنيا يشيدون بمجهودات الدكتور عبد النبي خلال توليه رئاسة الجامعة

بدء التحقيقات في إصابة 9 أشخاص خلال انقلاب سيارة بصحراوي بني مزار

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1805 مواطنين بقرية قلندول بملوى

محافظ المنيا يتفقد أعمال توصيل الغاز بـ"صفط الخمار" وتشغيل المجزر الآلي ببني أحمد

إزالة 842 حالة تعد على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة في المنيا

ترشيحاتنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. اعرف نتيجتك

السجن 10 سنوات لزوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق بعد إدانتها بتهم فساد

160 جنيهاً للكندوز .. أسعار اللحوم البلدي اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022

رئيس الوزراء: خطة عمل فورية لزيادة أعداد السائحين الوافدين خلال الشتاء

صرخات داخل توك توك.. سائق يتحرش بفتاة في الخليفة

عاجل| مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمولات والمقاهي من الشهر الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. أخطاء شائعة تقلل العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية

بعد تصدرها التريند| نوع غير متوقع من الدايت سر رشاقة الملكة رانيا

للمسافر جواً.. أطعمة ومشروبات تحول رحلتك إلى جحيم

هند للقاضي: زوجي سادي وعايز يتجوز في شقتي اللي بابا اشتراها بأسمي

فيديو

حسين فهمي يكشف معايير المكرمين والزي الرسمي للدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي|تفاصيل

من افتكرتك محترم لـ زمن رقصات.. "خنافة" فارس كرم وميريام فارس تصل للمحاكم

لقاء الخميسى: اتعذبت بسبب خسارة الزمالك 6-1 من الأهلي وعبد المنصف كان بيتخانق معايا

موز وحليوة.. لقاء الخميسي تروى قصة ارتباطها بمحمد عبد المنصف وعلاقة حسام حسن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ