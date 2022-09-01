مواطنو المنيا يطالبون بسرعة استخراج تراخيص البناء بالمراكز التكنولوجية والمحافظ يستجيب |شاهد

طالب مواطنو المنيا تسهيل الإجراءات الخاصة بالاشتراطات البنائية الجديدة وإزالة كافة المعوقات التي تواجههم عند التقدم لإصدار التراخيص الخاصة بالبناء وإيجاد حلول سريعة لهم لسرعة بناء منازلهم ووحداتهم السكنية التي تنطبق عليها الشروط القانونية.

وعلى الفور استجاب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لمطالب المواطنين وكلف نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه إصدار التراخيص الخاصة بالبناء، وإيجاد حلول سريعة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتسهيل على المواطنين في تقنين أوضاعهم مع الدولة.

نائب محافظ المنيا بالمركز التكنولوجي

وتابع نائب محافظ المنيا، خلال جولة تفقدية على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية لمركز المنيا، مدى الالتزام بتطبيق منظومة العمران الجديدة والاشتراطات البنائية، وذلك بحضور الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة المنيا ومحمد زين مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة .

نائب محافظ المنيا بالمركز التكنولوجي

وراجع نائب المحافظ، تقارير رخص البناء والهدم وصلاحية الموقع وشهادات المتغيرات المكانية، موجهاً بضرورة الانتهاء من الطلبات المتأخرة، والتواصل المباشر مع طالبي استصدار رخص البناء من أهالي المركز، لمراجعة الأوراق والمستندات المقدمة منهم لاستيفاء الإجراءات الخاصة باستصدار رخص البناء، تيسيرا على المواطنين ولتسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المطلوبة لحوكمة منظومة العمران الجديدة.

نائب محافظ المنيا يتابع إجراءات التراخيص

كما حرص نائب المحافظ على فتح نقاش مع المواطنين لقياس مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة لهم داخل المركز التكنولوجي.