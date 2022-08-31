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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء التحقيقات في إصابة 9 أشخاص خلال انقلاب سيارة بصحراوي بني مزار

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

بدأت نيابة بني مزار شمال المنيا بإشراف المحامي العام لنيابات شمال المنيا التحقيق في حادث إنقلاب سيارة أجرة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز بني مزار ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تتضمن إنقلاب سيارة أجرة "تمناية" بالطريق الصحراوي الشرقي.

وبإنتقال سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص هم: محمد. ا58 عاما وجمال. ع 11 عاما ورجب. س 44 عاما وعيد. ص 24 عاما وماهر . ا 45 عاما وحمادة. ج 36 عام وأحمد. ع 18 عاما ورجب. م 30 عاما وعلي. م 22 عاما

وتراوحت الإصابات بين كدمات وجروح وكسور بأنحاء الجسم واشتباه ما بعد الإرتجاج وتم نقل جميع المصابين لمستشفي التكامل بقرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعه. 

المنيا النيابة العامة انقلاب سيارة الطريق الصحراوي حادث انقلاب سيارة الخدمات الطبية و اختلال عجلة القيادة

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