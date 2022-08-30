تكريمًا له| ممر شرفي لرئيس جامعة المنيا.. صور

أقامت جامعة المنيا ممرًا شرفيًا شارك فيه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين والطلاب تكريمًا للدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، تزامنًا مع نهاية فترة رئاسته للجامعة وتقديرًا وعرفانًا لما بذله وقدمه خلال فترة توليه المسئولية.

ممر شرفي لرئيس جامعة المنيا

وتقديم شكرهم لما حققه من إنجازات اسهمت في رفعة الجامعة وتقدمها على كافة الأصعدة والقطاعات منذ توليه رئاسة الجامعة خلال الفترة من 2018 وحتى 2022.

جاء ذلك قبيل انعقاد مجلس الجامعة الأخير للدكتور مصطفى عبد النبي، والذي استهله بتقديم الشكر لقيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب؛ على حسن تكريمهم وتوديعهم له بصورة حضارية تُعد رسالة تقدير لكل من سعى وسيسعى من أجل نهضة وتقدم الجامعة.

ممر شرفي لرئيس جامعة المنيا

حيث عبر الحاضرون والطلاب عن خالص شكرهم وتقديرهم لما بذله رئيس الجامعة من جهد مخلص من خلال حمل اللافتات والأعلام التي تعبر عن الشكر والإنجازات التي قدمها للجامعة، متمنين له التوفيق والسداد في المرحلة القادمة في خدمة الوطن، والجامعة، وطلابه، والباحثين.