انطلاق فاعليات المؤتمر الدولي لعلاج وجراحات الأورام بجامعة الأزهر

بمشاركة خبراء من أمريكا وأوروبا...

انطلقت اليوم الخميس ولمدة يومين، فاعليات المؤتمر الدولي الثاني لعلاج وجراحة الأورام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة؛ صرح بذلك الدكتور سعيد بنداري رئيس قسم جراحة الأورام بكلية طب بنين الأزهر رئيس المؤتمر، مشيرا إلى أن المؤتمر الدولي الثاني يقام بالتعاون مع قسم علاج الأورام برئاسة الدكتور وائل الششتاوي رئيس قسم علاج الأورام رئيس المؤتمر.



وأوضح بنداري، أن المؤتمر الدولي الثاني (أونكو أزهر 2022م) يقام على مدار يومي

1و2 من سبتمبر الحالي، ويقام تحت عنوان: الجديد في علاج وجراحة الأورام العيادة المشتركة.



وأوضح بنداري أن المؤتمر يقام برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمود صدي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور خيري عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الزيات وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.



وأوضح الدكتور وائل الششتاوي رئيس قسم علاج الأورام رئيس المؤتمر، أن المؤتمر الدولي الثاني يشارك به عديد من أساتذة قسمي علاج وجراحة الأورام بكليات الطب بجامعة الأزهر، مشيرا إلى أن شخصية المؤتمر هي الدكتور علي صالح مؤسس ورئيس قسم علاج الأورام.

وسوف يشارك في المؤتمر عديد من الأساتذة المتخصصين في علاج الأورام بكليات الطب بجامعات الأزهر، والقصر العيني، وكليات طب: الإسكندرية، وأسيوط، وعين شمس، والمعهد القومي، وعلى رأسهم الدكاترة: حمدي عبد العظيم، تامر النحاس، عماد حمادة، عمرو صقر، علاء خورشيد، عماد شاش، محمد صبري القاضي، محمد الكيلاني، محمد أبو الفتوح، حسن خالد، وائل الششتاوي.



كما يشارك أيضًا في المؤتمر أساتذة جراحة الأورام بمختلف كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، وعلى رأسهم الدكاترة: أيمن عبد الوهاب، ماهر حسن، محمد زيدان، علي زيدان، أحمد سفينة، عيد الجمل، عبد الفتاح الشيخ، محمد ممدوح، أحمد شكري.



وأشار إلى أن محاور المؤتمر تتناول علاج وجراحة أورام: الثدي، والرأس والرقبة، والمسالك البولية، والجهاز الهضمي، والرئة، والنساء، والغدد، والأنسجة الرخوة، والعظام، إضافة إلى محور يتناول الأحكام الإسلامية المتعلقة بمرضي الأورام للدكتور أنس أبو شادي، أستاذ الفقه الإسلامي بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الطب.



وأضاف رئيس المؤتمر أنه سوف يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عديد من

الخبراء الدوليون في علاج الأورام؛ وعلى رأسهم: رئيس الجمعية الأوروبية لعلاج الأورام بالإشعاع "الدكتور ماتيز جوكنبرجر"وخبراء من سويسرا، وكندا، وإنجلترا، وأمريكا، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، والإمارات، لافتًا إلى أنه سوف يقام على هامش المؤتمر ورش عمل حول تدريب شباب الأطباء على أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي بمشاركة مصرية – أجنبية، ومحاضرة مشتركة على الهواء مباشرة مع مؤتمر الجمعية الأردنية لعلاج الأورام في أحدث وسائل علاج أورام الرئة، وورش عمل الفيزياء الطبية تخص الفيزيائيين الطبيين وفنيي العلاج الإشعاعي.



وسوف تقام على هامش المؤتمر الدولي الثاني مسابقة لأفضل بحث في الأورام وجائزة مادية للبحث الأفضل بجانب نشره بمجلة دولية على نفقة المؤتمر.