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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي ترسّخ أعمدتها لبناء جامعات الجيل الرابع هيكلًا ومعنى

صدى البلد

تسعى وزارة التعليم والعالي بشكل مستمر إلى الوصول لسبل إيجاد جيل رابع من الجامعات التي تسعى لتحقيق عدة محاور تبدأ بتحقيق التكامل بحيث تعمل عناصر المنظومة بصورة تكاملية على تحقق سد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم وبالأخص الأنشطة الاقتصادية التي يتميز بها.
 

فأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الأهلية، فضلاً عن دورها المجتمعي والخدمي لتنمية وتطوير الإقليم المحيط بها مثمنا دورها في إبرام شراكات دولية مع جامعات أجنبية مرموقة، والذى يعد محوراً أساسياً للنهوض بالعملية التعليمية، مشيداً بتطبيق الجامعة برامج حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل على المستوى الإقليمي والدولي.

وأوضح المصدر أنه قد طالب الوزير الجامعات بضرورة أن تضع ضمن أهدافها جذب الطلاب الوافدين وخاصة القارة الإفريقية، والذى يتطلب توفير برامج تعليمية متميزة باللغة الفرنسية.

وأكد أن هناك دور هام الجامعات الأهلية كمؤسسات تعليمية وبحثية في دعم وتنمية المدن المحيطة بها، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة، فضلاً عن دورها في إتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وكان قد قال الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة منسق الجامعات الأهلية أن الجامعات الأهلية هى تعد جامعات ذكية من جامعات الجيل الرابع، حيث تضم الجامعات الأهلية  تخصصات وبرامج جديدة في كليات (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الغذاء والصناعات الغذائية، الأكاديمية العليا للعلوم)، وتقدم برامج متميزة.

 

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التعليم العالي: لم نستقبل مطالب بفتح تنسيق المرحلة الاولى وفرص متاحة بالجامعات الخاصة والأهلية

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استكمال المشروعات القومية والجامعات الجديدة من أولوياتنا
 
قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من أولويات خطة الوزارة تنفيذ خطة المشروعات القومية الخاصة بالجامعات الجديدة، مشيرا إلى أن هناك 12 جامعة سيتم انطلاق الدراسة بها بالعام الدراسي الجديد.

وأضاف عاشور في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أن عمله بالوزارة من قبل سيساعده على استكمال كافة الملفات المطلوبة، لافتا إلى أنه من بين الملفات الهامة افتتاح 7 جامعات تكنولوجية جديدة واستكمال موسم التنسيق وإعلان قواعد تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة .


مواصلة استراتيجية التطوير بالجامعات 
 

قال عادل عبدالغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن اجتماع وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار تناول مُستجدات ملفات الجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، الجامعات التكنولوجية الجديدة التي سيتم بدء الدراسة بها في العام الدراسي القادم، والشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية، والبرامج الدراسية البينية، والبرامج الدراسية الجديدة واستجابتها لاحتياجات سوق العمل، والتصنيف الدولي للجامعات المصرية، والاستمرار في جهود رقمنة الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية، هذا بالإضافة إلى ملف الجودة بالجامعات والمعاهد، وأهم مُستجدات ملف الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.

وأضاف عبد الغفار، أن الاجتماع أكد استمرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة القادمة، والبناء على ما تم من إنجازات غير مسبوقة حققتها الدولة في هذا القطاع.


وعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا؛ لمناقشة عدد من الملفات المُشتركة بين الوزارتين.
 

نوضح لكم بعض الملفات الهامة ضمن استراتيجية وزير التعليم العالي الجديد .

- ملف الجامعات الأهلية والتي من المقرر إن يتم افتتاح 12 جامعة بالعام الدراسي الجديد تشمل التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل العالمي.

- الجامعات التكنولوجية والتي تستكمل الوزارة انشاؤها ويتم افتتاح عدد منها بالعام الدراسي الجديد.

- المراكز البحثية والبحث العلمي  والتي شهدت طفرة كبيرة وتقدم بالتصنيفات العالمية.

- ملف المستشفيات الجامعية والتي زادت إلى 120 مستشفى جامعي خلال 2022

- ملف التحول الرقمي بالجامعات والمستشفيات الجامعية.

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