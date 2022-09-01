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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيجار قديم يجمع شريف منير بمحمد الشرنوبي وصلاح عبدالله

صورك لابطال العمل
صورك لابطال العمل

يجري المنتج كريم أبوذكري التجهيزات النهائية قبل بدء تصوير مسلسل "إيجار قديم"، والذي يقوم ببطولته النجم شريف منير ومحمد الشرنوبي وصلاح عبدالله، ويحمل المسلسل طابع اجتماعي لايت، وتدور أحداثه في ٣٠ حلقة بطابع إنساني يلقي الضوء على قضايا مجتمعية، ويعرض المسلسل خارج السباق الدرامي الرمضاني.

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يبدأ تصوير المسلسل خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري، ويعرض على شاشة إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نهاية أكتوبر المقبل، ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم أبرزهم، فيدرا، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داوود، وأسامة عبدالله.

مسلسل "إيجار قديم" من تأليف عمرو الدالي، إخراج طارق رفعت، مدير تصوير كريم أشرف، ديكور رامي دراج، ستايليست ياسمين علي، وموسيقى تصويرية محمد أبوذكري، ومن إنتاج k media، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي لايت، حول عدد من الحكايات الإنسانية التي تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.

الجدير بالذكر أن مسلسل "إيجار قديم" يعد  رابع التجارب الدرامية للمنتج كريم أبوذكري، بعد النجاح الذي حققه في تجاربه السابقة بمسلسلات "الوصية" و "حلوة الدنيا سكر" و"مكتوب عليا".

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