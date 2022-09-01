وزير الدفاع اللبناني: التعاون القائم بين الجيش واليونيفيل ضمانة للاستقرار

رحب وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، بقرار مجلس الأمن الدولي بالتمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" لمدة عام إضافي، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تقوم به مع الجيش اللبناني في المحافظة على الاستقرار في المنطقة.



وشدد وزير الدفاع على أن لبنان يلتزم بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، داعيًا الى وجوب التزام إسرائيل بما ورد بالقرار ووقف خروقاتها الجوية والبحرية والبرية.



وأشار وزير الدفاع اللبناني إلى أن مجلس الأمن الدولي دعا في قراره الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل.



وأكد الوزير أن التنسيق الدائم بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني هو ضمانة لتفادي أي إشكالات في منطقة عمليات القوة الدولية، مشيرًا إلى الجهوزية الدائمة للجيش للمحافظة على الأمن والطمأنينة في الجنوب والمناطق اللبنانية كافة.