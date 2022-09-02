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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 أبراج بتحب تشتري أونلاين .. أنت منهم ؟| بيخلصوا فلوسهم عليه

الأبراج
الأبراج

أبراج تعشق التسوق الأونلاين، التسوق الأونلاين متعة يحبها الكثير، وخاصة الفتيات، لشراء ما تحتاجه دون عناء أو الذهاب إلى المركز التجاري والانتظار في طوابير طويلة خارج غرف تغيير الملابس في متاجر البيع في عطلات نهاية الأسبوع لتجربة الملابس، حيث تفضل الفتيات التسوق عبر الإنترنت وتنتظر التخفيضات والخصومات.

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أبراج تحب التسوق الأونلاين

هناك البعض ممن يعتبر التسوق عبر الإنترنت مصدر سعادة كبيرة بالنسبة لهم، خلال التقرير التالي تعرف على الأبراج التي تحب الشراء الأونلاين.

برج الحوت والتسوق الأونلاين

برج الحوت لا يستطيع مقاومة التسوق عندما يكون لديهم أموال خاملة في حساباتهم المصرفية، يفعلون ذلك بشكل متكرر لأن له معنى بالنسبة لهم أكثر بكثير مما يفعل للآخرين.

برج الجدي والتسوق الأونلاين

يضع الجدي بعض الأهداف القاسية لأنفسهم مباشرة من تحديد هدف ادخار معين كل شهر، إلى استثمارات معينة يرغبون في القيام بها ، قبل أن يحصلوا على رواتبهم مباشرة، لكن في اللحظة التي يصل فيها المال، فإنهم يحلمون بأروع الأشياء التي يمكنهم شراؤها.

برج الجوزاء والتسوق الأونلاين

يتمتع الجوزاء عادةً بتحكم كبير في الانفعالات ويحققون معظم أهدافهم من خلال التعامل مع دخلهم بحذر، إنهم يحبون الأمن المالي والإدخار، ولكن عندما يكون مزاجهم سيئًا أو يصادفهم الكثير من الوقت، فإنهم يجعلون أنفسهم مبتهجين من خلال شراء أشياء غير ضرورية تتراوح من المفروشات المنزلية الغريبة إلى مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالحيوانات الأليفة.

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