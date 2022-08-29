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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اهربي.. رجال هذه الأبراج لا يعتمد عليهم

الأبراج
الأبراج

كل برج من الأبراج لها نقاط ضعف ونقاط قوة، منها ضعف الشخصية أو عدم السيطرة على مخاوفة أو عدم اخذ قرار حازم.

ابراج لا يعتمد عليها

ونستعرض في هذا التقرير الأبراج الذي رجالها ضعفاء ولا يعتمد عليهم.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 29 أغسطس 2022 صحيا وعاطفيا ومهنيا

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 27 أغسطس 2022 صحيا وعاطفيا ومهنيا

برج الحوت

الرجال برج الحوت ليس لديهم القدرة على التحمل، وهم سلبيون، وغير حاسمين،  فهو يحب أن يضع كل شيء على أكتاف النساء.

برج الميزان

يتمتع الرجال الميزان بالعديد من الصفات الأنثوية، فهم معجبون بأنفسهم، ويخافون من المسؤولية، ويحبون نقل المبادرة إلى شخص ما، رومانسي ولطيف، بطيء وغير آمن، إنهم يكرهون السيدات النشيطات، ويشكون في كل شيء، ويفكرون باستمرار في كل شيء.

برج العذراء

برج العذراء رجل قوي، ليس لديه سمات أنثوية لطيفة مثل العلامتين السابقتين ولديه شخصية قوية، لكن في بعض الأحيان يكون غاضبًا وغافلًا ويميل إلى انتقاد الآخرين.

 

الأبراج ابراج لا يعتمد عليها برج العذراء برج الحوت برج الميزان

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