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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022 : خطط لرحلة قصيرة

برج الحوت
برج الحوت

برج الحوت من الشخصيات المسالمة، والتي لا تستطيع التصرف في بعض الأمور، ومن أبرز عيوب الحوت المزاج المتقلب والهروب من المواجهة. 

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مشاهير برج الحوت 

ومن أبرز مواليد برج الحوت الفنانة هيفاء وهبي، ويمكنكم التعرف على توقعات برج الحوت اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

هيفاء وهبي 

برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

إن جهودك المخلصة في الحصول على صحة جيدة ستظهر نتائج إيجابية، إذا كنت تفكر في الاستثمار في سوق الأسهم والبورصة، فيمكنك القيام بذلك بعد استشارة أحد الخبراء، تذكر أن الحذر دائمًا أفضل من العلاج، سينعكس تخطيطك بعيد النظر على اتخاذك للقرار على الصعيد المهني، وبشكل عام اليوم جيدا، يمكنك بدء مشاريع جديدة بثقة تامة، من الجيد دائمًا استشارة كبار السن قبل اتخاذ أي قرار، تحب المغامرة واليوم يمكنك التخطيط لرحلة قصيرة بمفردك، يجب أن تتعلم اتخاذ قراراتك البسيطة لأن هذا سيعزز ثقتك بنفسك، أولئك الذين يخططون للاستقرار سيجدون على الأرجح أشياء في صالحهم، يجب ألا تفرط في التفكير وتتخذ قرارًا.

برج الحوت وحظك اليوم على الصعيد المهني 

يمكنك الاستمتاع بوقتك المهني حيث يبدو أن المظهر مشرق للغاية، من المرجح أن تكون الأشياء في مكان عملك في صالحك، قد يشركك رؤسائك في مشروع جديد، ستستمتع بصحبة رؤسائك وتكوين علاقة جيدة معهم.

برج الحوت وحظك اليوم صحيا 

تشهد صحة الحوت اليوم تحسن كبير خاصة الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم تحسنًا كبيرًا في صحتهم، يُنصح بتجنب التمارين الشديدة، ستظهر صحتك نتائج إيجابية لأنك كنت تهتم بمتطلبات جسمك.

برج الحوت وحظك اليوم عاطفيا 

قد يلتقي الأفراد العزاب بشخص مثير للاهتمام، يُنصح مواليد الحوت بعدم الإفراط في التفكير أثناء التفكير في بدء علاقة جديدة، يمكنك قضاء بعض الوقت الجيد مع شريك حياتك الجديد للتعرف على بعضكما البعض جيدًا. 

برج الحوت وحظك خلال الفترة المقبلة 

تحتاج إلى بذل جهود إضافية لقضاء المزيد من الوقت مع والديك، بالنسبة لك عائلتك دائمًا من أولوياتك، لا يحتاج مواطنو الحوت إلى الإفراط في التفكير، لأن الأمور ليست سيئة كما هي وكل شيء سيكون على ما يرام قريبًا.

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