إقامة كوبري بدلا من المعدية النيلية مطلب أهالي جزيرة الشورانية فى سوهاج

ناشد المواطن محمود عبدالناصر محمد عثمان رمضان عادل على من أهالى قرية جزيرة الشورانية التابعة لمركز المراغة محافظة سوهاج ، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة النقل بضرورة إدراج جزية الشورانية ضمن خطة انشاء الكباري .



قال فى رسالته : جزيرة الشورانية يقطنها ما يقارب الثمانين ألف نسمة ومازالت الوسيلة الوحيدة للنقل هي المعدية النيلية نرجو إدراج الجزيرة ضمن خطة الكباري الجديدة.

وأضاف : إن انشاء كوبرى سيعمل على تخفيف المشاكل التى تسببها العبارة التى تنقل أهالى الجزيرة، من حوادث ومشاكل بين الأهالي، بالإضافة إلى حل مشكلة المستشفى بالجزيرة والنهوض بمستوى التعليم لصعوبة التحرك بالنسبة للطلاب والمعلمين.

وتابع قائلا : يفصل بيننا وبين مركز المراغة نهر النيل والوسيلة الوحيدة التي تنقلنا إلي المركز هي العبارة ويوجد اكثر من5 عبارات ما بين في الخدمة وما بين متهالكة وبها أعطال ولكثرة الكثافة السكانية أصبحت تلك العبارات لا تكفي كثرة السكان وأصبحت الحوادث كثيرة ما بين حالات غرق أو حالات وقوع سيارات بنهر النيل شبه شهرية".



وناشد الأهالي المسؤولين بسرعة العمل على حل المشكلة حفاظا على ارواح الأهالي .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.