الأزمات تهدد مستقبل المهندسين.. تأسيس نقابة التكنولوجيين وتقليل أعداد المقبولين بالكليات

التقى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور المهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة، والمهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، لمناقشة المطالب التى تقدم بها النبراوي للسيد الوزير أيمن عاشور، وقُدمت من قبل لوزير التعليم العالي السابق، الدكتور خالد عبدالغفار، وبينها الالتزام بمطالب نقابة المهندسين بتقليل أعداد الطلاب المقبولين بـ كليات الهندسة، وتتراوح بين 42-45 ألف سنويا، إلى 25 ألف لهذا العام الدراسى.

وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، أكد أن عدد المقبولين في الكليات والمعاهد الهندسية لن يتجاوز 25 ألف طالب هذا العام، طبقا لما تم الاتفاق عليه مع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين.

لقاء نقيب المهندسين ووزير التعليم العالي

تأسيس نقابة التكنولوجيين

وتطرق النقاش، إلى التأكيد على أهمية التعليم الفني، وضرورة اجتياز خريجي التعليم الفني اختبار المعادلة ليكون لهم الحق في الالتحاق بـ التعليم الهندسي، بينما يلتحق باقي خريجي التعليم الفني بالجامعات التكنولوجية الجديدة التي أنشأتها الدولة مؤخراً، وهو ما أكد عليه وزير التعليم العالي، موضحا قبوله وتبنيه مقترح نقيب المهندسين بشأن تأسيس نقابة التكنولوجيين، لتضم خريجي الجامعات التكنولوجية.

اشتراطات استمرار المعاهد الهندسية

وأوضح عاشور أنه سيتم تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية، وبحث اشتراطات حصولها على الجودة للاستمرار وضمان جودة العملية التعليمية، ومناقشة اختبارات مزاولة المهنة بين مسئولى الوزارة والنقابة للعمل على تطبيقها وإقرارها.

من جانبه، شدد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين على ضرورة ألا يتعدى عدد الطلاب المقبولين بالجامعات والمعاهد الخاصة الأعداد المحددة من قبل لجنة قطاع التعليم الهندسي بالوزارة.

كما أكد النبراوي، أن هذه النتائج التي تم الوصول إليها هي خطوة على الطريق، وسنواصل مساعينا من أجل تحقيق مطالب المهندسين، والارتقاء بالمهنة، وصولا إلى تحقيق النتائج المرجوة والمرضية للجمعية العمومية في هذا الشأن.

المهندسين ترفض تنسيق كلياتها

كان المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أعلن رفضه تنسيق التعليم الهندسي، الذي أعلنته وزارة التعليم العالي، والذي بلغت نسبة القبول في بعض المعاهد الهندسية الخاصة نسبة 60%، قائلا: "يأتي ذلك انطلاقا من مسئوليتي كنقيب للمهندسين، حيث إن هذه السياسة انتُهجت على مدار سنوات سابقة، وأدت إلى مشكلات التعليم الهندسي في مصر، ومعاناة المهندسين".

مطالب نقابة المهندسين

وأوضح النبراوي، في وقت سابق أن عدد الخريجين يفوق احتياجات سوق العمل، بجانب تدني مستوى بعض الخريجين، ما تسبب مشكلات جسيمة منها ارتفاع معدلات البطالة، وتدني الأجور في قطاعات العمل الهندسية بفعل زيادة العرض عن الطلب، مؤكدا التزامه الكامل بشأن قضية التعليم الهندسي، ومتمسكا بمطالب نقابة المهندسين وهي كالتالي:

أولاً: بخصوص القبول بالجامعات والمعاهد الهندسية الخاصة، ألا يزيد الفارق في تنسيق القبول بين التعليم الحكومي والخاص على 5%.

ثانيا: ألا تزيد أعداد الطلاب المقبولين بالتعليم الهندسي هذا العام على 25 ألف طالب، وهو ما تم الاتفاق عليه مع وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، خلال لقائه منذ أيام، بحضور دكتور مهندس حسام رزق، وكيل أول نقابة المهندسين.

ثالثا: ضرورة اجتياز طلاب التعليم الفني لاختبار شهادة المعادلة، ولا يحق لمن لا يحصل على شهادة المعادلة الالتحاق بالتعليم الهندسي، ويتم توجيه طلاب التعليم الفني الباقين لتنسيق قبول الجامعات التكنولوجية.

واختتم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، تصريحاته قائلا: “بدوري سأسعى مع جميع الجهات والتجمعات الهندسية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه السياسات”.

اللقاء الأول بي النبراوي وعاشور

كان المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، التقى 22 أغسطس الماضي، مع الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مهندس حسام رزق، وكيل أول نقابة المهندسين.

وجاء اللقاء لبحث عدد من الملفات المهنية والهندسية المهمة، على رأسها قضية التعليم الهندسي، والمعاهد الهندسية الخاصة، حيث تم استعراض عدد من مطالب نقابة المهندسين في هذا الصدد، على رأسها ألا تتجاوز أعداد الطلاب المقبولين بالتعليم الهندسي هذا العام 25 ألف طالب، وهو ما يعادل نسبة 5% من الناجحين في الثانوية العامة.

بدوره، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور، أن أعداد المقبولين هذا العام في التعليم الهندسي ستكون بالفعل في حدود 25 ألف طالب، سواء خاص أو حكومي، مشيرًا إلى أن السماح للطلاب الحاصلين على مجموع 60% بالتقديم في تنسيق التعليم الهندسي، لا يعني بالضرورة قبولهم.

شهادة المعادلة شرط للتعليم الهندسي

وشدد "النبراوي" على ضرورة اجتياز طلاب التعليم الفني لاختبار شهادة المعادلة، الذي يتم حاليًا في أربعة مراكز تابعة لجامعات حكومية، ولا يحق لمن لا يحصل على شهادة المعادلة الالتحاق بالتعليم الهندسي، وبدوره وعد "عاشور" بمراجعة هذا البند مع الإدارات المختصة في وزارة التعليم العالي.

وتطرق الحديث إلى ضرورة إجراء "اختبار مزاولة مهنة" لخريجي الكليات والمعاهد الهندسية في نقابة المهندسين، وفقًا لمعايير مهنية وعلمية، حيث تعهد "عاشور" بتوفير جميع إمكانات وزارة التعليم العالي لإنجاز هذا الاختبار بتوفير قاعات مجهزة، وخبراء ومتخصصين لإعداد هذه الاختبارات، وسيكون هناك تعاون وتنسيق بين الوزارة والنقابة لتحديد آليات هذا الاختبار، وذلك بمشاركة اتحاد المهندسين العرب، ضمانًا لأن يكون هذا الاختبار معتمَدًا بالدول العربية.

وأبدى "عاشور" ترحيبه بتبني نقابة المهندسين، مقترح تأسيس نقابة التكنولوجيين، وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي ستدرس مع النقابة أيضًا مقترح إنشاء "اتحاد المهن الهندسية" الذي يضم نقابة المهندسين ونقابة التكنولوجيين على غرار "اتحاد المهن الطبية".