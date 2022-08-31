عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: طفرة غير مسبوقة بالجامعات التكنولوجية.. وتخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل

طلاب
طلاب

أكد الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الخبير التربوي، أن التعليم يجب أن يساهم بشكل كبير في التحول الاجتماعي بمصر خلال السنوات المقبلة، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء عدد إضافي من الجامعات التكنولوجية الجديدة في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بالنظر إلى الأهمية المتنامية لتلك الجامعات من حيث القيمة العلمية والاحتياج من خريجي التعليم الفني المؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.

txt

تنسيق الجامعات 2022.. موعد نتيجة تقليل الإغتراب والتحويلات بالرابط

txt

موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2022

وأوضح أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الدولة تهتم بالجامعات التكنولوجية بدرجة كبيرة وتستهدف فى تلك الجامعات أن يكون لدينا جيل جديد متخصص فى الفنيات .

وأضاف الخبير التربوي، أن ما يؤكد حرص الدولة على تلك الجامعات هو أنه مع العام الدراسي القادم سوف ينضم إلى منظومة الجامعات التكنولوجية 6 جامعات جديدة ووصلت تكلفة تلك الجامعات إلى 3.5 مليار جنيه.

وأشار "الخولي" إلى أن الجامعات التكنولوجية تقدم برامج دراسية تخدم الصناعة بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والسياحة والنقل، كما تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يُعادلها، وكذلك خريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين، ويجب على جميع الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبارات القبول.

وصرح أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، بأن إنشاء مسار للتعليم التكنولوجي الجديد يختلف عن التعليم الجامعي التقليدي، لتغيير الثقافة المجتمعية حيال التعليم الفني، ويخفف الضغط عليه بما يتناسب مع احتياجات العصر وسوق العمل الحالي، كما يعظم من القيمة المضافة للموارد البشرية المصرية.

ونوة الخبير التربوي، إلى حرص الوزارة على إعداد نظام معلومات مستدام لسوق العمل، لضمان تتبع حالة العمل بين خريجى التعليم العالى ودراسات العرض والطلب ودراسات سوق العمل المستقبلية، لدعم وضع سياسات القبول والسياسات الاقتصادية وضرورة العمل على ربط الجامعة بالصناعة ورجال الأعمال.

ولفت إلى أن من أهم أهداف تطوير التعليم الفني هو تغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع عن التعليم الفني، موضحًا أن تغيير الصورة الذهنية تتم من تغيير مخرجات التعليم الفني، مؤكدًا أن هناك تحديات في تطوير التعليم الفني وستعمل عليها الوزارة في المستقبل.

الجامعات التكنولوجية التعليم الفني الجامعات التكنولوجية الجديدة منظومة الجامعات التكنولوجية تغيير الثقافة المجتمعية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانت وبانت.. هذا هو المدير الفني الجديد لـ الأهلي

هل يتراجع الأهلي عن رحيل ريكاردو سواريش؟ شوبير يحسم الجدل

محدش من أهلى يحضر جنازتي.. القصة الكاملة لإنهاء فتاة بجامعة المنصورة حياتها بحبة الغلة

خاص| الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي لضم مهاجم توتنهام السابق

لفظ خارج.. هل يعاقب الأهلي أحمد عبد القادر على ما قاله ؟

استثنى مصطفى.. شوبير يوجه رسالة لوم وعتاب لـ سواريش

ولا لاعب من الزمالك واختيار غريب من الأهلي.. 5 مفاجآت في قائمة منتخب مصر

محدش يقول ماتت كافرة.. 5 رسائل قاسية من فتاة المنصورة قبل التخلص من حياتها

موضوعات متعلقة

خبير: تطوير التعليم الفني يتم وفق معايير عالمية.. والشهادات يجب أن تعتمد دوليا

تنسيق الجامعات 2021.. شروط الالتحاق ببرامج كلية الآداب جامعة عين شمس

خبراء تعليم يوضحون لـ "صدى البلد" عواقب التنمر بالمدارس وأسباب انتشارة.. وأبرز الحلول الرادعة للتخلص منها.. ويؤكدون: لا بد من وجود عقاب قوي وسريع للمتنمر

خبير تربوي يوضح الأسباب الأكثر شيوعًا للتنمر بالمدارس.. والحلول الرادعة للتخلص منها

ترشيحاتنا

دعم استثنائي .. 4 قرارات تاريخية للرئيس أبرزها زيادة المنح والمعاشات

إنطلاق المرحلة الثانية من مشروع استخراج وترميم وتجميع مركب الملك خوفو

نتيجة التغيرات المناخية.. الإقليمي لعلوم الفضاء: مدن قد تغرق تحت سطح البحر|فيديو

ماتوا بعدها بـ 5 دقائق| الصورة الأخيرة لـ الأميرة ديانا ودودي الفايد.. شاهد

شوبير: ريكاردو سواريش أكتر مدرب اتظلم في تاريخ الأهلي

وفرت فلوسه فأصر يتزوج عليه..سيدة تثير الجدل بحيلتها لمنع زوجها الزواج الثاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد غير متوقعة لـ ماء البامية.. تحمي من أمراض خطيرة

ذلك الذي لا يصل الأرحام.. جمال شعبان: هؤلاء الأشخاص يمرض قلبهم سريعا

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه .. وجبة من أكلتين حلوين

رئيس الأركان يتفقد آخر التطورات لمبادرة حياة كريمة بالمنوفية والشرقية

فيديو

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

كريم الحسيني لـ صدي البلد : أخوض أولي تجاربي فى مجال الإخراج بـ الحب وتفاصيله .. وكتبت أعمالا تليق ب تامر حسني

تفاصيل مصرع اليوتيوبر أحمد ميرندا بالمقطم.. ووالدته تنهار في البث المباشر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ