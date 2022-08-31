تنسيق الجامعات 2022.. موعد نتيجة تقليل الإغتراب والتحويلات بالرابط

يترقب طلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الكليات 2022 موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022، إذ يفصلنا عن غلق باب تقليل الاغتراب نحو 24 ساعة، فمن المقرر أن ينتهي التقديم اليوم الأربعاء 31 أغسطس الجاري.

بدأت مرحلة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الأولي والمرحلة الثانية، بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية، من تنسيق الجامعات 2022، السبت 27 أغسطس الجاري.

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2023-2022 عن رابط موقع التنسيق الإلكتروني للتحويل وتقليل الاغتراب بين الكليات الجامعية والمعاهد وآخر موعد لتقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

ويستعرض “صدى البلد" لمتابعيه وجمهوره من طلاب الثانوية العامة في مختلف المحافظات رابط موقع التنسيق الإلكتروني للتحويل وتقليل الاغتراب بين الكليات.. من خلال التقرير التالي.

تقليل الاغتراب 2022

رابط تقليل الاغتراب 2022

يستطيع جميع الطلاب الذين يريدون التحويل من كلية لأخرى وتقليل الاغتراب 2022.. للدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية فقط.. اضغط هــنــا.

آخر موعد لـ تقليل الاغتراب 2022

جدير بالذكر أن بدأت مرحلة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من يوم السبت الماضي الموافق 27 أغسطس، ويتم غلق موقع التنسيق الإلكتروني غداً الأربعاء الموافق 31 أغسطس.

تقليل الاغتراب 2022

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022

ومن المقرر أن تظهر نتيجة تقليل الاغتراب 2022 فور انتهاء المجلس الأعلى للجامعات من حصر عدد الطلاب داخل كل كلية، وعدد المقاعد الشاغرة داخل كل كلية.

وتقبل الكلية في حدود 10% فقط، حيث يكون تقليل الاغتراب فرصة للطلاب لتغير الكليات التي قد تكون جاءت إليهم على غير رغبتهم.

ولكن حتى الآن لم تحدد بعد وزارة التعليم العالي أي موعد لإعلان عن ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022، إذ إنه لم يتم غلق باب التقديم بعد.

تقليل الاغتراب 2022

خطوات استخدام رابط تقليل الاغتراب 2022

1 - الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هـــنـــا.

2 - ثم الضغط على خدمة تقليل الاغراب.

3 - كتابة الرقم السري ورقم الجلوس.

4 - حذف الرغبات السابقة ثم الضغط على قائمة جديدة.

5 - اختار تقليل اغتراب مناظر أو غير مناظر أو معاهد.

6 - إدخال التخصص الذي تريده والكلية أو المعهد.

7 - الضغط على عبارة تم تسجيل الرغبات.

تقليل الاغتراب 2022

شروط تقليل الاغتراب 2022

وتأتي شروط تقليل الاغتراب 2022 كالتالي:

التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

تقليل الاغتراب 2022

نتيجة تقليل الاغتراب 2022 وتنسيق المرحلة الثالثة

وتبدأ المرحلة الثالثة بتنسيق الكليات 2022 بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الأولى والثانية، ولا يتم إغلاق رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 إلا بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 وإعلان النتيجة، وتقديم طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة في رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .

المعاهد المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2022 أدبي

- المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر.

- الفني التجاري بالمنصورة.

- العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس.

- المعهد الفني التجاري بأسيوط.

- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف.

- العالي خدمه اجتماعيه بنها.

تقليل الاغتراب 2022

المعاهد المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2022 علمي

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

- المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة.

- العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزة.

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.

- عالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا.

- العالي الفندقي بالأقصر إيجوث.

- العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول.

- المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.