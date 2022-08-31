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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة المهندسين بالإسكندرية تناقش الحماية القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي

صدى البلد

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية ندوة تحت عنوان "الحماية القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن القومي".
وأكد الدكتور هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، في بيان اليوم، على الدور الذي تقوم به اللجنة القانونية في مناقشة الموضوعات الحيوية التي يستفيد منها المهندس.
وقال "سعودي" إن وسائل التواصل الاجتماعي تعد من الموضوعات الهامة التي تهم المجتمع والأسرة المصرية فلابد من وضعها في إطار قانوني صارم لمنع تفكك المجتمع.
وقالت جيهان مكرم مدير مركز إعلام وسط الإسكندرية، إن المركز يهتم بتناول الموضوعات الهامة والقضايا التي تهم المجتمع منها حروب الجيل الرابع والخامس التي تستهدف الشباب.
وأضافت إلى أن هناك كما كبيرا من الشائعات فلابد من مواجهتها بزيادة وعى المجتمع وتطبيق القانون على الجميع.
ومن جانبه، أثنى الدكتور محمد نور الدين، الخبير الدولي بالأمم المتحدة ، بالموضوع الذي تناقشه اللجنة القانونية وحماية المهنة والذي يعد من الموضوعات الهامة.
وتناول الدكتور سمير المصري المدير الإقليمي للاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، خبير الإعلام التنموي والأمن القومي، عددا من المحاور حول التهديد الذي تمثله شبكات التواصل الاجتماعي علي الأمن القومي، وسائل التواصل الاجتماعي وإعادة تعريف الإرهاب، ووسائل التواصل الاجتماعي والحرب النفسية، وسائل التواصل الاجتماعي أداة لنشر الشائعات، وسائل التواصل الاجتماعي وحروب الجيل الرابع، آليات مواجهة الشائعات والحروب النفسية.


 

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