الحقوا اشتروا| انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يخسر 16 جنيها

استعرض برنامج "صباح الخير يامصر" المُذاع على قناة "الأولى المصرية"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 2-9-2022.





ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

و شهدت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم ، انخفاضا في أسعار شراء وبيع الذهب، على مستوى جميع الأعيرة، حيث وصل الانخفاض في أسعار الذهب 16 جنيها للجرام، وفقا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" لـ أسعار الذهب.



ومن خلال التقرير التالي وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم، الجمعة2 سبتمبر 2022، في أسواق الصاغة.



أسعار الذهب اليوم في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 943 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 1100 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنًا 1257 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8800 جنيها.



سعر مصنعية الذهب والدمغة:



مصنعية الذهب

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



أسعار الذهب اليوم فى مصر:



أسعار الذهب







و تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.



و تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 4 دولارات في المعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.24% أو ما يعادل 4.14 دولار إلى 1707.14 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:49 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.48% تعادل 8.4 دولار لتصل إلى 1717.8 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 1.48% إلى 17.6 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم بنحو 0.1% إلي 2081.27 دولار، بينما زاد البلاتين بنسبة 0.06% إلى 826.95 دولار.

