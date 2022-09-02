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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوى العاملة: حريصون على استقلالية التنظيم النقابي ودعم دوره

صدى البلد

 أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة حرص الوزارة على التواصل مع كافة الشركاء الاجتماعيين والتنسيق معهم ، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أحد أضلع العملية الإنتاجية ، وأن الحفاظ على استقلاليته وتفعيل دوره ، واشراكه في كافة القرارات والتشريعات واللوائح التي تخص العمال يأتي في أولويات الوزارة كون ذلك يتماشي أيضا مع كافة المعايير المحلية والعربية والدولية التي تحث على الحوار الاجتماعي بين الشركاء المعنيين بملف العمل والعمال ، من أجل المزيد من الاستقرار في مواقع العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج وخدمة عملية التنمية.


جاء ذلك خلال استقبال وزير القوى العاملة حسن شحاتة وفد من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ورؤساء نقابات عمالية عامة برئاسة محمد جبران رئيس "الاتحاد "، بحضور ممثلي العمال في مجلسي النواب والشيوخ من أعضاء "الاتحاد" ومجلس إدارته ، وذلك للتباحث بشأن بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك ، خاصة الاستعدادت الجارية للمشاركة في الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربى المقرر انعقاده خلال الفترة من 18 حتى 25 سبتمبر المقبل بالقاهرة- دولة المقر لمنظمة العمل العربية- بمشاركة 21 دولة عربية،وكذلك الاستعدادت للترتيب لاستضافة الدورة 43 للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية،والتي سيشارك فيها ما يقرب من 100 شخصية نقابية عمالية من القارة السمراء ، خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر المقبل.


وجدد الوفد العمالي المشارك في الاجتماع تهنئته للوزير حسن شحاتة على ثقة القيادة السياسية وتكليفه بمهمة حقيبة وزارة القوى العاملة ، مؤكدين ثقتهم في قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه .
وأكدوا حرصهم على التعاون والتنسيق والتواصل مع الوزارة من أجل مكتسبات وحقوق مشروعة أكثر للعمال ، كما أن التوزان والعدالة في علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال "، يحقق الاستقرار وزيادة الإنتاج ، ويخدم برامج التنمية في إطار الجمهورية الجديدة. 
ووجه الوفد العمالي الدعوة إلى الوزير شحاتة لحضور أول اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بداية الدورة النقابية الجديدة 2022-2026 ،والمقرر عقدها الاسبوع المقبل

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