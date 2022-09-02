أسعار العملات الأجنبية والآسيوية والعربية.. تستقر فى السوق المصري .. الدولار يسجل 19.24 للبيع .. الريال السعودي بـ 5.11 جنيه .. الذهب عيار 21 يتخطى 1100جنيه

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية لدى البنك الأهلي مستهل تعاملات الجمعة

سعر الدولار 19.26جنيه للبيع

سعر اليورو 19.35جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني 22.36 جنيه للبيع

سعر الين اليابانى 13.84 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي 62.46جنيه للبيع

سعر الريال السعودى 5.11جنيه للبيع

سعر الدرهم الاماراتى 5.23جنيه للبيع



أسعار المشغولات الذهبية دون مصنعية

عيار 21 يسجل 1105 جنيه

كيلو الذهب يسجل 1.2 مليون جنيه

أوقية الذهب تسجل 1704دولار

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية والآسيوية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات مستهل تعاملات اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي، بينما ارتفعت أسعار المعدن الأصفر بقيمة تتراوح مابين 5 إلى 6 جنيهات

ونستعرض أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك الأهلي.

أسعار صرف العملات الأجنبية



ونرصد أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي اليوم الجمعة

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال تعاملات اليوم الجمعة 19.18جنيه للشراء و 19.24جنيه للبيع .



سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 19.01جنيه للشراء و 19.35جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 22.05جنيه للشراء و 22.36جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 19.45جنيه للشراء و 19.74جنيه للبيع.

وسجلت سعر صرف كرونا سويدية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 1.76جنيه للشراء و1.80جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كرون نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك البنك الأهلي اليوم الجمعة 1.90جنيه للشراء و1.94جنيه للبيع.

واستقرت سعر صرف كرون دانمركي مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 2.55جنيه للشراء و2.60جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات الآسيوية



ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة.

وبلغ سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 13.67جنيه للشراء و 13.84جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة عند 2.77جنيه للشراء و2.79جنيه للبيع.



يرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية خلال تعاملات الجمعة.

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي



يتخطى ال 60 جنيه..الدينار الكويتي أغلى العملات العربية سعرا

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي:بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 60.05جنيه للشراء و 62.46جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 5.09جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 5.21جنيه للشراء و5.23جنيه للبيع .



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 49.56 جنيه للشراء 51.03جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 26.67جنيه للشراء و27.11جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 48.68جنيه للشراء و 49.97جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 4.91جنيه للشراء و 5.24جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

قرارات البنك المركزي

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.



ارتفاع طفيف فى أسعار الذهب

يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الجمعة 2-9-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار الذهب



أسعار الذهب .. شهدت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم ، ارتفاعا طفيفا في أسعار شراء وبيع الذهب، على مستوى جميع الأعيرة، وفقا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" لـ أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1105 جنيها اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم



ويبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 و سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة والذي يقدمه موقع "صدى البلد" بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21



سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1105 جنيها للجرام بدون مصنعية مقارنة 1099 جنيها أمس بزيادة 6 جنيهات

سعر الذهب في مصر



وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الجمعة في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24



سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 1263جنيها

سعر جرام الذهب عيار18

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 18 : 947 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر



ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8,840جنيه للبيع، وأوقية الذهب حوالي 39.275 جنيه للبيع 39,062 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,256,00 جنيه للبيع، و 1,257,143 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

و تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 4 دولارات في المعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.24% أو ما يعادل 4.14 دولار إلى 1704 دولار للأونصة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.48% تعادل 8.4 دولار لتصل إلى 1717.8 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 1.48% إلى 17.6 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم بنحو 0.1% إلي 2081.27 دولار، بينما زاد البلاتين بنسبة 0.06% إلى 826.95 دولار.