عاجل
كوريا الجنوبية تتوعد جارتها الشمالية برد قوي في حال إجراء تجربة نووية لجنة الزراعة والرى بالبرلمان تعلن عن أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الثالث..نائب: يجب الاهتمام بمراكز البحوث الزراعية.. وآخر: نحتاج إلى تسهيل كل ما يخص النواحى الإدارية والفنية فى الاستثمار اليابان تضع إطارا منهجيا لتوفير الخدمات الطبية في حالة الطوارئ تسريب براءة اختراع BMW XM .. أقوى SUV في تاريخ الشركة| صور موجز السوشيال: فتاة تتعرض للعنف الأسري وتطلب النجدة.. والأهلي يتفاوض مع مهاجم جابوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انهيار الذهب يفوق التوقعات .. وهذا سعر عيار 21 اليوم الجمعة

الذهب
الذهب

استمرت أسعار الذهب في الهبوط بشكل قاسي بقوة اليوم الجمعة، وفقا لبورصة الذهب العالمية، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي.

الذهب بقى في الأرض.. انهيار المعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 الآن

انهيار الذهب بقوة لأول مرة في 4 سنوات..وهذا سعر عيار 21 اليوم

وشهدت أسعار الذهب أطول سلسلة خسائر منذ عام 2018 مع تعرضها لضغوط من زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى حول العالم.

الذهب

انهيار الذهب

وانخفض سعر الذهب لتسجل الأوقية 1,695.88 بعد ان كانت امس 1697 دولارا ، بعد أن كانت الثلاثاء الماضي 1734.63 دولارا ، فيما قد وصلت إلى 1750 دولارا الخميس قبل الماضي.

 

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 0.76 بالمئة إلى 1695 دولارا للأوقية .

 

اسعار الذهب اليوم في مصر 

وعلى المستوى المحلي هبطت  أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بعد ارتفاع الأيام الماضية ، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 : 1103 جنهيات بعد  1115 جنيها أمس.
 

الذهب 

وتراجع سعر أوقية الذهب  لتسجل 1697.70  دولار ، بعد ان اقتربت من 2000 دولار في ذروة الحرب الروسية الأوكرانية .

سر ارتفاع أسعار الذهب في مصر

وعن سر ارتفاع أسعار الذهب في مصر في الوقت الذي هبط فيه عالميا إلى ادني مستوى، فقالت الشعبة العامة للذهب  والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسباب ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم بعد وصول عيار ٢١ إلي 1103 جنيهات ، هو ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلي بفارق كبير عن حجم المعروض مع وجود تحديات لتلبية الفجوة عن طريق الاستيراد وتلبية حجم الطلب الحالي رفع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم .

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة  1103 جنيهات بعد أن سجل  1115 جنيها بختام تعاملات الأمس الأربعاء 31 أغسطس.

واقرأ أيضا :

انهيار الذهب بقوة لأول مرة في 4 سنوات..وهذا سعر عيار 21 اليوم

الذهب بقى في الأرض.. انهيار المعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 الآن

الذهب 

وشهدت اسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع  خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الإثنين 9 مايو.

 سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1103 جنيها اليوم الخميس 1-9-2022 ،فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الخميس الماضي  : 1083 جنيها ، و1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

ويبحث الكثير عن  أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 و سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

الذهب 

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1103 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الجمعة في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 1260.5 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة عيار 21 : 1103 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 18 : 945.4 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الجمعة عيار 14 : 737.4 جنيها

الذهب

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 8824 جنيها 

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 1697.70 دولار.

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم  الجمعة في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب الان أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب المصنعية أسعار الذهب اليوم بمصر أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب بمصر اليوم أسعار الذهب دون مصنعية الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبانة : رئيس نادي البنك الأهلي يطرد "أبوجبل" من مكتبه قبل توقيع العقود .. فيديو

"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

مفاجآت صادمة.. جورج الراسي عاش 30 دقيقة بعد الحادث وشقيقته تجاهلت مكالمة لإنقاذه

أنا ماليش حد.. فتاة تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب

صفقة تبادلية.. أحمد شوبير يكشف تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

ايه يعني قلمين وأبوها حقه يضربها.. فتاة دكرنس تثير الجدل عن ضرب الأبناء

شورت ولا بنطلون.. ميرهان حسين تثير الجدل بإطلالة جريئة

جلسة مع شريف.. إكرامي يكشف سر انضمام صبحي لـ بيراميدز

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022

الشعبة: انفراجة في أسعار الذهب في هذه الحالة .. فيديو

نزِل 16 جنيه .. أسعار الذهب الآن مفاجأة في كل عيار

الذهب بقى في الأرض.. انهيار المعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 الآن

نشرة أخبار العالم | الدولار يضرب بقوة وانهيار تاريخي لـ الذهب.. الوضع خطير بمفاعل زابوريجيا النووي.. أوروبا تقترب من كارثة غذائية

الذهب يتراجع أكثر من 4 دولارات في المعاملات الفورية

شعبة الذهب: 75 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار جرام الذهب خلال أغسطس 2022

عيار 21 يسجل 1110 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم 1-9-2022 |فيديو

ترشيحاتنا

مجلس الأمن يدعو الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وبدء الحوار

أسبوعين والصيف ينتهي.. حالة الطقس اليوم الجمعة 2-9-2022

بايدن يدعو الشعب الأمريكي للاتحاد في مواجهة تحديات الديمقراطية

بفستان محتشم.. أحلام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الذهب يواصل الهبوط.. سعر الجرام عيار 21 يخسر 16 جنيها

أفضل دعاء يوم الجمعة لتفريج الهم.. ردده بين العصر والمغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميدو يهاجم معلق أهلاوي حتى النخاع عامل فيها زملكاوي.. من هو ؟

في عيد ميلادها .. أجرأ إطلالات سلمى حايك على الريد كاربت

جينيفر لوبيز تكشف عن صور حفل زفافها وتفاصيل ليلة العمر مع بن أفليك

ابتعدت عن السجائر ومكنتش متخيل حب الجمهور.. أبرز تصريحات محمد عبد الرحمن مع منى الشاذلي

فيديو

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ