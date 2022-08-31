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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب محليا اليوم الأربعاء 31-8-2022

الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية

يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الأربعاء 31-8-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

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تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ 1082 جنيها

أسعار الذهب

أسعار الذهب .. شهدت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، ارتفاعا في أسعار شراء وبيع الذهب، على مستوى جميع الأعيرة، حيث تراوح الارتفاع في أسعار الذهب بين 8 و 5 جنيهات للجرام، وفقا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" لـ أسعار الذهب .


الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,087 جنيها للبيع و 1,095 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,242 جنيها للبيع و 1,251 جنيها للشراء.


سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 932 جنيها للبيع و 939 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 725 جنيها للبيع و 730 جنيها للشراء.

 

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8,696 جنيه  للبيع و 8,760 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 38,635 جنيه للبيع 38,919 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,242,286 جنيه للبيع، و 1,251,429 جنيه للشراء.


سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


أسعار الذهب اليوم فى مصر

و تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.


صادرات الذهب

وكشفت تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات عن ارتفاع  صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الأربعة أشهر الاولى “ يناير - أبريل ” 2022 بنسبة 99% لتسجل 693 مليون دولار في مقابل 348 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.  

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