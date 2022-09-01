ارتفاع تاريخى بأسعار الذهب اليوم الخميس.. والجرام يسجل 1115 جنيهاً

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعدما ارتفعت بشكل جنوني أمس الأربعاء لأربعة مرات متتالية حيث سجل الذهب عيار 21، 1115 جنيهاً للجرام الواحد.



وكشفت الشعبة العامة للذهب أسباب ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم بعد وصول عيار ٢١ إلى 1115 جنيها .

وقالت الشعبة العامة للذهب والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلي بفارق كبير عن حجم المعروض مع وجود تحديات لتلبية الفجوة عن طريق الاستيراد وتلبية حجم الطلب الحالي رفع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم .

سعر جرام الذهب عيار 21



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1115 جنيها اليوم الأربعاء 31 -8-2022 ،فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الخميس قبل الماضي : 1083 جنيها ، و1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم



ويبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 و سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21



سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1115 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر



وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الخميس في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24



سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 1274.2 جنيها

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سعر الذهب اليوم في مصر



ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8,720 جنيه للبيع و 8,800 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 38,742 جنيه للبيع 39,097 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,245,714 جنيه للبيع، و 1,257,143 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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أسعار الذهب اليوم فى مصر



و تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.