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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انهيار الذهب بقوة لأول مرة في 4 سنوات..وهذا سعر عيار 21 اليوم

الذهب
الذهب

هبطت أسعار الذهب بقوة اليوم الخميس وفقا لبورصة الذهب العالمية، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي ،  إذ  سجلت أسعار الذهب أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2018 مع تعرضها لضغوط من زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى حول العالم.

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انهيار الذهب

وانخفض سعر الذهب لتسجل  الأوقية 1708.24 بعد أن كانت الثلاثاء 1734.63 دولارا ، فيما قد وصلت إلى 1750 دولارا الخميس الماضي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 0.66 بالمئة إلى 1708 دولارات للأوقية.

الذهب

وعلى المستوى المحلي استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بعد ارتفاع الأيام الماضية ، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 :  1115 جنيها.

وتراجع سعر أوقية الذهب  لتسجل  1708 دولارات ، بعد ان اقتربت من 2000 دولار في ذروة الحرب الروسية الأوكرانية .

سر ارتفاع أسعار الذهب في مصر

وعن سر ارتفاع أسعار الذهب في مصر في الوقت الذي هبط فيه عالميا إلى ادني مستوى، فقالت الشعبة العامة للذهب  والمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسباب ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم بعد وصول عيار ٢١ إلي 1115 جنيها ، هو ارتفاع حجم الطلب في السوق المحلي بفارق كبير عن حجم المعروض مع وجود تحديات لتلبية الفجوة عن طريق الاستيراد وتلبية حجم الطلب الحالي رفع أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم .

الذهب 

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الخميس 1115 جنيها بعد أن سجل  1092 جنيها صباح الخميس الماضي في بداية التعاملات ، كما سجل سعر الذهب عيار 21 في نفس اليوم بنهاية التعاملات 1083 جنيها.

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انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

وشهدت اسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع  خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الإثنين 9 مايو.

 سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1115 جنيها اليوم الخميس 1-9-2022 ،فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الخميس الماضي  : 1083 جنيها ، و1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

الذهب

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

ويبحث الكثير عن  أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 و سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

الذهب 

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1115 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الخميس في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 1274.2 جنيه

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس عيار 21 : 1115 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 18 : 955.7 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 14 : 745 جنيها

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 8920 جنيها 

الذهب

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 1708 دولارات .

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم  الخميس في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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