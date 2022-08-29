10 جنيهات.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين

عاودت أسعار الذهب في مصر، الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن تراجعت صباحا على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، مرتفعة بحوالي 10 جنيهات دفعة واحدة عل مستوى جميع الأعيرة.

وعلى المستوى المحلي عاودت أسعار الذهب الارتفاع منتصف تعاملات اليوم الاثنين في مصر بعد تباين في الأيام الماضية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال التعاملات الصباحية 1080 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر منتصف تعاملات اليوم الاثنين 1090جنيها.

الذهب

وشهدت اسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز الـ1200 جنيه الإثنين 9 مايو، أي أنه فقد منذ هذا اليوم 125 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر: 1090جنيها اليوم الاثنين 29 -8-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 صباح اليوم : 1080 جنيها.

وكان عيار 21 سجل 826 جنيهًا في بداية يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 و سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

الذهب

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1090 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 سجل 1245.7جنيها

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 إلى 1138 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين عيار 21 نحو 1090 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 نحو 934.2 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 نحو 728.7جنيه

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 8720 جنيها

الذهب

سعر أونصة الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب بالأسواق العالمية اليوم الاثنين عيار 24 نحو 1743 دولارا .

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.