هبط تاني.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 17-8-2022، بنحو 5 جنيهات بعد أن شهدت بالأمس ارتفاعا وصل إلى نحو 25 جنيها للجرام الواحد على مستوى جميع الأعيرة.

وكانت أسعار الذهب شهدت زيادة كبيرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ويهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم، الأربعاء 17-8-2022، وفقًا لآخر تحديث.

أسعار الذهب



شهدت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم، الأربعاء، تراجعا في أسعار شراء وبيع الذهب، على مستوى جميع الأعيرة، حيث سجل التراجع في أسعار الذهب 5 جنيهات للجرام، وفقا لآخر تحديث لـ أسعار الذهب .

الذهب اليوم في مصر





سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1.065 جنيه للبيع و 1.075 جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1.216 جنيه للبيع و1.227 جنيه للشراء.

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سعر الذهب اليوم



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 922 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 709 جنيهات للبيع و 716 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر



ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8.512 جنيه للبيع و8.592 جنيه للشراء، وأوقية الذهب حوالي 37.818 جنيه للبيع 38.173 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1.216.000 جنيه للبيع، و1.227.429 جنيه للشراء.

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سعر مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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أسعار الذهب اليوم فى مصر



و تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.