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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة في مصر

صدى البلد

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 26 أغسطس 2022 حيث وصل متوسط سعر الذهب في مصر لـ 917 جنيها للبيع و921  جنيها للشراء، وذلك على مستوى عيار 18 وهو الأوسط بين الأعيرة الذهبية .

سعر الذهب اليوم عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 1070 جنيها للبيع و 1076 جنيها للشراء .

عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الأدني فئة  نحو  713 جنيها للبيع و 717 جنيها للشراء في محلات الصاغة.

عيار 18

وبلغ متوسط سعر الذهب في مصر ليصل لـ 914 جنيها للبيع و 921 جنيها للشراء .

أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 37.7 ألف جنيه للبيع و 37.9 ألف جنيه للشراء

الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 8400 جنيها للبيع و 8528 جنيها للشراء

كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.211 مليون جنيه للبيع و 1.22 مليون جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

تراجع الدولار الأميركي عن أعلى مستوى في عقدين مقابل سلة عملات رئيسية الخميس 25 أغسطس  مع ترقب المستثمرين لكلمة رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول ترقباً لمؤشرات حديثة بخصوص مسار السياسة النقدية.

وفاقت مكاسب الدولار الأسترالي نظائره من عملات الأسواق المتقدمة إذ يسير على درب اليوان الصيني المرتفع.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.19% إلى 108.42 لكنه ظل غير بعيد عن أعلى مستويات سجلها منذ سبتمبر أيلول 2002 عند 109.29 والتي لامسها في منتصف يوليو تموز.

وانخفض الدولار 0.25% إلى 136.78 ين ياباني متراجعاً عن أعلى مستوى في شهر عند 137.705 ين.

وارتفع اليورو 0.18% إلى 0.99865 دولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في عشرين عاماً عند 0.99005 دولار يوم الثلاثاء.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.1815 دولار بعد بلوغ أدنى مستوى منذ مارس آذار 2020 يوم الثلاثاء عند 1.1718 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.59% إلى 0.69475 دولار مع صعوده عن أقل مستوى في أكثر من شهر بلغه هذا الأسبوع عند 0.6856 دولار.

كما زاد الدولار النيوزيلندي 0.35% إلى 0.6212 دولار. وكان قد بلغ أدنى مستوى في شهر عند 0.6157 دولار يوم الاثنين.

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