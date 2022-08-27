ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم

زادت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم بمعدلات طفيفة علي أساس أسبوعي ليصل معدل زيادة سعر المعدن الأصفر جنيه واحد في المتوسط علي مستوي الأعيرة المختلفة منذ السبت الماضي.

وبلغ سعر عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب نحو 1075 جنيها للبيع و 1079 جنيها للشراء بعد أن كان وصل سعره السبت الماضي إلى 1074 جنيها للبيع و 1080 جنيها للشراء.



ووصل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 1229 جنيها للبيع و1233 جنيها للشراء مقارنة بـ 1227 جنيها للبيع و 1234 جنيها للشراء.

وسجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 921 جنيها للبيع و 925 جنيها للشراء مقابل 921 جنيها للبيع و 926 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 14 الأقل فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 717 جنيها للبيع و 719 جنيها للشراء .

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8600 جنيها للبيع و 8632 جنيها للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 38.21 ألف جنيه للبيع و 38.361 ألف جنيه للشراء .

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 1.23 مليون جنيه للبيع و 1.233 مليون جنيه للشراء.

استقرار الأسعار

وعلق قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، بأن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، في ظل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 1747 دولارًا، ليسجل الذهب أول خسارة أسبوعية له منذ خمسة أسابيع، بنسبة بلغت 2.9 % ، وأسهم في ذلك ارتفاع أداء الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث يرتبط الذهب معهم بعلاقة عكسية، بجانب ظهور مؤشرات تدل على تباطؤ نسبي لنمو معدلات التضخم.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب والزواج

بحسب تقارير صحفية فإن المصريون يهتمون وخصوصا المقبلون علي الزواج بمتابعة سعر الذهب في مصر بشكل لحظي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى لهم، نظرا لأن الذهب من مختلف الأعيرة الذهبية، يعد مخزنا للثروة في أوقات التراجع الاقتصادي.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

تراجع في البورصات العالمية

وفي وقت سابق هوت أسعار الذهب في البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي ، وسجلت خامس خسارة أسبوعية على التوالي

و أدت التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل كبير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى دعم الدولار وتآكل جاذبية السبائك.

وثبت سعر الذهب الفوري عند 1705.39 دولار للأونصة، لكنه خسر حوالي 2% هذا الأسبوع، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.13% إلى 1703.6 دولار.

استقرار الدولار

واستقر الدولار عند أعلى مستوى خلال عقدين، مما جعل السبائك أكثر تكلفة للمستثمرين الأجانب.

وقال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددًا في الاحتياطي الفدرالي يوم الخميس إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، زادت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في يونيو.

أسعار الفائدة

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد، وقامت السوق أيضًا بتقييم خطط الاتحاد الأوروبي لتبني الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستضيف حظراً على واردات الذهب الروسي.

وارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1.48% إلى 18.656 دولار للأونصة، لكنها سجلت انخفاضًا أسبوعيًا.

قرار لجنة السياسيات النقدية

كانت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري قد اتخذت قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضي، وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25 % وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 11.25%.