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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم الاثنين

هبطت أسعار الذهب بقوة اليوم الاثنين على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي ، إذ انخفض سعر أوقية الذهب لتسجل 1727.82 دولار بعد أن وصلت إلى  1750 الخميس الماضي.

وعلى المستوى المحلي استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بعد تباين الأيام الماضية ، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21/  1078 جنيها، بعد أن وصل إلى 1092 جنيها الأيام السابقة.

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وتراجع سعر أوقية الذهب  لتسجل  1727 دولارًا ، واقتربت من 2000 دولار في ذورة الحرب الروسية الأوكرانية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الاثنين 1078 جنيها بعد أن وصل إلى 1092 جنيها صباح الخميس الماضي في بداية التعاملات ، كما سجل سعر الذهب عيار 21 في نفس اليوم بنهاية التعاملات 1083 جنيها، إذ فقد اليوم مقارنة بالأسبوع الماضي 14 جنيها .

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الذهب

وشهدت اسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع  خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الإثنين 9 مايو، أي فقد منذ هذا اليوم 125 جنيها.

 سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1078 جنيها اليوم الاثنين 29 -8-2022 ،فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الخميس الماضي  : 1083 جنيها ، و1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

الذهب

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

ويبحث الكثير عن  أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 و سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

الذهب

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1078 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 1232 جنيها

الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 1129 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين عيار 21 : 1078 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 924 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 719  جنيها

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 8624 جنيها 

الذهب 

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 1727 دولارا .

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم  الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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