921 جنيه بس.. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم السبت

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر ، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعا كبيرا بعد أن وصل إلى 1092 جنيها الأيام السابقة.

وتراجعت أسعار الذهب بقوة، لتفقد الأوقية 50 دولارا بإغلاق الجمعة بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي بأنه لن يتوقف عن رفع معدلات الفائدة.

سندات الخزانة الأمريكية

ويظل الذهب عرضة للخطر في ظل عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة، إذ تراجع سعر الذهب بالعقود الآجلة لـ 1,762.90 دولار للأوقية، فاقدًا 21.60 دولار للأوقية وللأسبوع هبط الذهب بنسبة 0.7%، أما الذهب في المعاملات الفورية، الأكثر شهرة من العقود الآجلة، لـ 1,737.65 دولار للأوقية، منخفضًا 21.11 دولار للأوقية، وتراجع للأسبوع 0.6%.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت ليسجل 1075 جنيها بعد أن وصل إلى 1092 جنيها صباح الخميس الماضي في بداية التعاملات ، كما سجل سعر الذهب عيار 21 في نفس اليوم بنهاية التعاملات 1083 جنيها، إذ فقد اليوم مقارنة بالأسبوع الماضي 17 جنيها ، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 : 921 جنهيا فقط.

وشهدت اسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الإثنين 9 مايو، أي فقد منذ هذا اليوم 125 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1075 جنيها اليوم السبت 27 -8-2022 ،فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الخميس الماضي : 1083 جنيها ، و1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 و سعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1075 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم السبت في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 24 : 1229 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 22 : 1,126 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت عيار 21 : 1075 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 18 : 921 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب اليوم السبت عيار 14 : 717 جنيها

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت عيار 24 : 8552 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم السبت عيار 24 : 1,737.65 دولارا .

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.