الأصفر يتوهج من جديد.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 27-8-2022

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع على فضائية «الأولى»، أسعار الذهب اليوم، السبت 27-8-2022، من خلال تقرير مُفصل عن أسعار الذهب في مصر.





ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

الذهب اليوم



ومن خلال التقرير التالي وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم، السبت 27 أغسطس ٢٠٢٢، في أسواق الصاغة.



أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 922 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا يصل إلى 1076 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 1230 جنيهًا.



أسعار الذهب

سعر الجنيه الذهب سجل 8608 جنيهات.





سعر مصنعية الذهب والدمغة



أسعار المعدن الأصفر في مستهل تعاملات اليوم السبت

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

