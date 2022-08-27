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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأصفر يتوهج من جديد.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 27-8-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع على فضائية «الأولى»، أسعار الذهب اليوم، السبت 27-8-2022، من خلال تقرير مُفصل عن أسعار  الذهب في مصر. 
 

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بقيمة 4 جنيهات .. صعود أسعار الذهب اليوم 27-8-2022

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عيار 21 يسجل 1076 جنيها..تعرف على أسعار الذهب في تعاملات اليوم


ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون  الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

الذهب اليوم 


ومن خلال التقرير التالي  وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم، السبت 27 أغسطس ٢٠٢٢، في أسواق الصاغة. 
 

أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 922 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا يصل إلى 1076 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 1230 جنيهًا.
 

أسعار الذهب

سعر الجنيه الذهب سجل 8608 جنيهات.
 

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عيار 21 بـ 1073 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-8-2022

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لن تصدق.. مفاجأة بشأن سعر الذهب اليوم الجمعة 26-8-2022


سعر مصنعية الذهب والدمغة
 

أسعار المعدن الأصفر في مستهل تعاملات اليوم السبت

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
 

سعر مصنعية الذهب مصنعية الذهب سعر جرام الذهب جرام الذهب الذهب اسعار الذهب عيار 18 عيار 21 الدهب الدهب بكام انهاردة

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