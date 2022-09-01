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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس

صدى البلد

أسعار الذهب .. يقدم موقع "صدى البلد"  لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس 1-9-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار الذهب


أسعار الذهب ..  شهدت أسعار الذهب في مصر  خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس ،  ارتفاعا في أسعار  شراء وبيع الذهب، على مستوى جميع الأعيرة، حيث تراوح الارتفاع في أسعار الذهب بين 6 و 3 جنيهات للجرام، وفقا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" لـ أسعار الذهب

قفزة جنونية.. ارتفاع الذهب للمرة الرابعة اليوم وعيار 21 يسجل 1115 جنيهاً

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أسعار الذهب اليوم


ويبحث الكثير عن  أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 و سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21


سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1115 جنيها للجرام بدون مصنعية.

الذهب

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سعر الذهب في مصر


وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الخميس في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24


سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 1274.2 جنيها


سعر الذهب اليوم في مصر


ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8,720 جنيه  للبيع و 8,800 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 38,742 جنيه للبيع 39,097 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,245,714 جنيه للبيع، و 1,257,143 جنيه للشراء.

 

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب

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أسعار الذهب اليوم فى مصر


و تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

اسعار الذهب اليوم في مصر سعر مصنعية الذهب والدمغة سعر الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب عيار 24 سعر الذهب في مصر أسعار الذهب عيار 21 اسعار الذهب

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