استقرار بعد الارتفاع .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-8-2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 30-8-2022.

وقالت الإعلامية هند النعسانى إن هناك استقرارا نوعاً ما في أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن شهدت ارتفاعا أمس الإثنين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 934 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1090 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1246 جنيها للجرام.

اما سعر الجنيه الذهب فسجل 8720 جنيها.

وأظهر أعلي سعر الذهب في مصر والذي كان من نصيب عيار 24 الأعلى فئة مسجلا 1227 جنيها للبيع و1126 جنيها للشراء ف أول تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 30-8-2022.

ومع أول تعاملات اليوم استقر سعر الذهب، بعد أن تراجع سعر المعدن الأصفر جنيهين على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين وذلك على مستوى الاعيرة الذهبية المختلفة.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.