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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة عين شمس في أسبوع.. بدء تشغيل منصات كورسيرا بالكليات .. إجراءات قانونية ضد الصفحات الوهمية .. علوم تعمل بنظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا لأول مرة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

جامعة عين شمس في أسبوع : 

اتخذنا الإجراءات القانونية.. جامعة عين شمس تحذر من الصفحات الوهمية

جامعة عين شمس: 9000 كورس من خلال منصة كورسيرا العالمية
لأول مرة.. علوم عين شمس تعمل بنظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا
 

 

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها لأول مرة علوم عين شمس تعمل بنظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا جامعة عين شمس: 9000 كورس من خلال منصة كورسيرا العالمية
 

أصدر الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرار بتطبيق لائحة الدراسات العليا لكلية العلوم جامعة عين شمس بنظام الساعات المعتمدة.

 

وفى سياقه أوضح  الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد الكلية بأن  قرار العمل  بلائحة الدراسات العليا للكلية بنظام الساعات المعتمدة يتم  لأول مرة في تاريخ الكلية.


حيث تضم اللائحة  ١٠٠ (مائة) برنامج مختلف، بواقع ٩٠ برنامج (main stream) و ١٠ برامج نوعية بمصروفات، منها تسعة جدد لم تطرح من قبل وتشمل برامج الدبلومات وبرنامج لنيل درجة الماجستير المهنى وبرامج لنيل درجات الماجستير ودرجات دكتوراه الفلسفة في العلوم، تخدم  جميعها إستراتيجية بناء  الجمهورية الجديدة  واستراتيجية التنمية المستدامة حيث تتضمن برامج التطبيقات الصناعية و برامج تخدم مجالات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة.

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أعلنت جامعة عين شمس تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة وعبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفي إطار اتفاقية الجامعة مع منصة كورسيرا Coursera إتاحة كورسات المنصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر ، وتعلن إدارة تطوير التعليم عن البدء في تشغيل منصات كورسيرا بالكليات. 

وتعد كورسيرا Coursera  منصة تعلم رائدة عالميًا تتيح أكثر من 9000 كورس ومساق تعليمي أونلاين مصممة جميعها بطريقة احترافية ومقدمة من أرقى الجامعات والمنظمات الدولية في مختلف المجالات. 

ويمكن الاستفادة من المنصة لتنمية مهارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والتأهيل لسوق العمل من خلال الالتحاق بأي من الكورسات المتاحة على المنصة والحصول على شهادة إلكترونية معتمدة من الجامعة الدولية المقدمة لهذا الكورس. 

ووقع الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بروتوكول تعاون مع شركة كورسيرا في بداية هذا العام وتم العمل على إنشاء منصات كورسيرا للكليات ASU2Learn Coursera وإتاحة الدخول على هذا المنصات من خلال منظومة التعلم الالكتروني للجامعة https://asu2learn.asu.edu.eg/ وتدريب أعضاء وحدات التعلم الإلكتروني بالكليات على إدارة ومتابعة المنصات.

 


وتم إعداد دليل إرشادي يوضح للمستخدم كيفية الدخول علي كورسيرا عن طريق الصفحة الرئيسية لمنصة التعلم الإلكتروني الخاصة بكل كلية والاستفادة من الكورسات المتاحة على كورسيرا. لتحميل هذا الدليل اضغط هنا. 

 

أعلنت جامعة عين شمس عدم مسئوليتها عن أية صفحات تحمل اسم جامعة عين شمس و تؤكد أن الصفحة هي التي تحمل اسم " الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس وعنوانها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/OfficialPageASU
 

وأوضحت جامعة عين شمس أن هذه الصفحة هي الصفحة الوحيدة الرسمية والمعتمدة التي تمثل جامعة عين شمس.

كما تؤكد إدارة الجامعة عدم مسئوليتها عن أية معلومات أو أخبار أو تصريحات ترد أو تنشر أو يتم تداولها على منصات أو صفحات أخرى.

كما تؤكد الجامعة أنها اتخذت كافة  الإجراءات القانونية نحو كل الصفحات التى تتدعى أنها تنتسب لها وتم إبلاغ مباحث الإنترنت عنها وجار اتخاذ الإجراءات التى تحفظ حقوق الجامعة.

وتهيب بالجميع توخي الحذر في التعامل مع أية بيانات أو تصريحات يتم تناقلها عبر صفحات أخرى تحمل نفس الاسم بخلاف الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس والمذكور عنوانها أعلاه .

جامعة عين شمس الصفحات الوهمية منصة كورسيرا العالمية علوم عين شمس وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي وزير التعليم العالي

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