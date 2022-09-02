خناقة جديدة بين الأهلي والزمالك بطلها بوبو.. ومهمة سرية لإنقاذ المارد الأحمر

اشتعلت خلال الساعات الماضية، الساحة الرياضية بعد ختام موسم الكرة لعام 2021 - 2022، بإعلان الزمالك بطلا للدوري المصري، لتتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، إلى الصفقات المنتظرة لعملاقي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وكذلك اسم مدرب الأهلي الجديد بعد توجيه الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريش.

لوح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بأنه سوف يقدم استقالته من رئاسة نادي الزمالك، حال انتقال محمد رضا “بوبو” لاعب فيوتشر إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقال رئيس الزمالك في تصريحات عبر نادي الزمالك:" لو انتقل محمد بوبو إلى النادي الأهلي، سأرحل عن الزمالك".

وأضاف مرتضى منصور: إبراهيم عادل جدد تعاقده مع نادي بيراميدز، وكل الأخبار المتداولة عن انضمام أحمد عاطف لاعب فيوتشر إلى المنافس غير صحيحة، كما أن أمير مرتضى يعمل طوال الـ 24 ساعة على ملف الصفقات، كل الصفقات القوية في مصر سيتعاقد معها نادي الزمالك”.

يذكر أن الأهلي لم يعلن عن أي صفقات سوى رحيل لاعب الفريق لويس ميكسوني إلى نادي أبها السعودي.

رغبة زيزو البقاء في الزمالك

وفيما يتعلق بمصير أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب الزمالك، وهداف الدوري الموسم المنصرم، وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لأحمد سيد زيزو، بشأن العرض الذي تلقاه من الريان القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدا عبر تصريحات لقناة الزمالك أن زيزو أخبره خلال تتويج الفريق بدرع الدوري برغبته في البقاء داخل الزمالك مشددا أن الشرط الجزائي في عقد زيزو ٤٠ مليون جنيه.

وطالب منصور زيزو بعدم تغيير العتبة، قائلا: "بلاش تغير العتبة..ناس كتير غيرت العتبة و مستواها بقي سيىء، مشددا أن زيزو تألق في الزمالك ولكن ربما لن ينجح ويتألق في فريق آخر".

مهمة سرية لإنقاذ الأهلي

أما عن أخبار النادي الأهلي، فقد وصل حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي إلى ألمانيا بعد ظهر أمس في زيارة تتضمن دولتين أخريين، حيث من المقرر أن يتواجد غدا اليوم في هولندا، ثم التوجه إلى إسبانيا، وذلك بهدف معاينة مكان معسكر الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

تفاصيل معسكر الأهلي

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل معسكر النادى الأهلى استعدادا للموسم الجديد، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، قائلا: “معسكر خارجي للأهلي استعدادا للموسم الجديد يشمل على الأقل مباراتان وديتان مع فرق أوروبية”.

خريطة تصحيح المسار

ومن المقرر أن يعلن خلال الساعات القادمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة، عن خارطة طريق تصحيح المسار للفريق الأحمر بعد أن خرج خالي الوفاض من بطولات الموسم الماضي.

ويعقد الكابتن محمود الخطيب اجتماعات بشكل يومي، تستمر لساعات منذ الإعلان عن قبول استقالة مجلس إدارة شركة الكرة برئاسة ياسين منصور وعودة كل أمور الكرة إلي مجلس إدارة النادي، ويحضر الاجتماعات اليومية كل من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وحسام غالي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق.

وتهدف اجتماعات الأهلي اليومية إلى اختيار مدرب الفريق الجديد بعد رحيل ريكاردو سواريش، عن النادي، ومنذ فترة قصيرة كانت تنحصر الاختيارات بين وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب السابق، وكارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، ولكن ابتعد الاثنان في اللحظات الأخيرة عن الترشيحات، وظهرت أسماء أخرى، أبرزها الأرجنتيني ريكاردو جاريكا.