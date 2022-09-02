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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سائق الميكروباص أصر على العبور وحاول الهرب.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار الشرقية

صدى البلد

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها أنه أثناء مسير قطار رقم ١٧٥ ركاب ابوكبير/ الصالحية صباح اليوم فى المسافة ما بين فاقوس واكياد بالكيلو ٢٠/٨٠٠ فوجئ قائد القطار بسيارة ميكروباص تحمل رقم(٧٩٤٥ وهج) تعبر السكة من مكان غير شرعى وغير معد للعبور رغم  وجود مزلقان شرعي للعبور بالكيلو ٢١/٦٠٠ مزلقان اكياد وعلى مسافة 800 متر من هذا المكان الغير معد للعبور وتم إطلاق السارينة أكثر من مرة وحاول قائد القطار الرباط  إلا أن سائق الميكروباص أصر على العبور مما أدى إلى الاصطدام بها مما أدى إلى وجود إصابات ووفيات وتم إبلاغ الشرطة والأجهزة المعنية فى حينه وتم القبض علي  سائق الميكروباص اثناء محاولته للهروب

وأشار البيان  إلى أنه سبق و قد قامت هيئة السكك الحديدية بالتنسيق مع المجالس المحلية وشرطة النقل والمواصلات بغلق هذا المعبر اكثر من مرة  وكان آخرها بتاريخ 3/8/2022 إلا أن الأهالى وسائقى المركبات يقومون برفع الحواجز وفتح تلك المعابر الغير قانونية مرة أخرى 
ومنها هذا المعبر الغير شرعي وغير  قانوني رغم  وجود مزلقان شرعي للعبور بالكيلو ٢١/٦٠٠ مزلقان اكياد وعلى مسافة 800 متر من هذا المعبر الغير شرعي.


وتهيب الهيئة السادة قائدى المركبات والأهالى باستخدام المعابر الشرعية للعبور وعدم إقامة أي معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديديه وعدم فتح المعابر الغير شرعية عند اغلاقها من الجهات المختصة حتى لايتسبب ذلك في ازهاق الارواح وتعريض حياة  المواطنين  للخطر وتعطيل مسير القطارات

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