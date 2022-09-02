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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية.. تحصين 443 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تحصين ماشية
تحصين ماشية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض ، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكزالمحافظة للوقاية من مرضي التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

من جانبه أوضح اللواء دكتور  إبراهيم محمد متولي مدير  مديرية الطب البيطري أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي التهاب الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 14 يوليو 2022  قامت المديرية عن طريق 180 لجنة بتحصين 443 ألف و299 رأس ماشية  مابين تحصين 223 ألف و 137 رأس ماشية  للوقاية من مرض الحمى القلاعية و 220 ألف و 162 رأس ماشية  للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع ، فضلا  عن ترقيم وتسجيل 11 الف و687 رأس ماشية.

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وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي التهاب الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع ، بالإضافة إلى عقد (868) ندوة و جولة إرشادية  وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ،ومدى  خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

 

وتيسيراً على المواطنين أكد مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

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