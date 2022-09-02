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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير بأسعار الدولار والذهب.. تفاصيل

ارتفاع كبير بأسعار
ارتفاع كبير بأسعار الدولار والذهب

يتجه الدولار لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مقترباً من أعلى مستوياته منذ 20 عاماً مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مع تركيز المستثمرين على بيانات الوظائف الأمريكية التي تنشر في وقت لاحق اليوم، الجمعة، ويُرجح أن تعزز اتجاه الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.

وترتفع العملة الأمريكية منذ أن أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة الماضي عن وجود حاجة للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة «لبعض الوقت» من أجل كبح جماح التضخم.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، إلى ذروة جديدة لم يبلغها منذ عقدين عند 109.99، مدفوعاً ببيانات اقتصادية أمريكية قوية تظهر انخفاضاً في طلبات إعانات البطالة.


وتراجعت قوة المؤشر في التعاملات الصباحية في البورصات الأوروبية اليوم، الجمعة، مع هبوطه بنسبة 0.2% إلى 109.43. ومع ذلك، لا يزال المؤشر في سبيله للارتفاع 0.5% تقريباً هذا الأسبوع.

وقال محللون «إن بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر نشرها الساعة 12.30 بتوقيت غرينتش سوف تحظى بمتابعة كبيرة، ويتوقع خبراء الاقتصاد إضافة 300 ألف وظيفة في أغسطس».

وقالت يو نا بارك هيجر، محللة العملات في كومرتس بنك: «سيتعين علينا أن نرى علامات أوضح على تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة إلى جانب المزيد من التعليقات الحذرة من جانب مجلس الاحتياطي ليتوقف ارتفاع الدولار الأمريكي».

وارتفع الدولار إلى أكثر من 140 يناً للمرة الأولى منذ عام 1998 أمس الخميس، وسجل الين هبوطاً جديداً إلى 140.43 للدولار في اليوم نفسه.

وقال وزير المالية الياباني شون سوزوكي اليوم الجمعة «إن الحكومة سوف تتخذ الإجراء المناسب اللازم».

وعوض اليورو بعض خسائره أمس، الخميس، أمام الدولار، وعاد ببطء نحو مستوى التعادل مع العملة الأمريكية بارتفاعه ثلث نقطة مئوية إلى 0.99780 دولار.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، وسط رهان الأسواق على رفع غير مسبوق لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

واستقر الجنيه الاسترليني إلى حد كبير اليوم أمام الدولار عند 1.15520 للدولار، ليواصل الأسبوع منخفضاً 1.5% تقريباً.

الذهب يصعد فوق 1702 دولار
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار عن ذروات سجلها في الآونة الأخيرة، لكن المعدن النفيس يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات بأن يتمسك الفيدرالي الأمريكي بموقفه المتشدد في رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% مسجلاً 1702.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 08:01 بتوقيت جرينتش، لكنه ظل منخفضاً بنحو 2% منذ بداية الأسبوع.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1714.80 دولار.


وهبط مؤشر الدولار 0.2% لكنه ليس بعيداً عن أعلى مستوياته منذ 20 عاماً والذي سجله في الجلسة السابقة فيما ينتظر المستثمرون بيانات العمالة الأمريكية، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول «إن صدور بيانات أضعف من المتوقع قد يحد من توقعات رفع كبير لأسعار الفائدة ويخفف ولو مؤقتاً قدراً من ضغوط البيع عن الذهب».

ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، وتتوقع السوق أن تظهر البيانات إضافة 300 ألف وظيفة في أغسطس، ما قد يشير إلى استمرار قوة سوق العمل ويعزز توقعات اختيار مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس هذا الشهر.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في شهرَين، في حين تراجع عدد حالات تسريح العاملين في أغسطس.

وينظر إلى الذهب على أنه تحوط في مواجهة التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من كلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 17.94 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3% إلى 830.80 دولار، وقفز البلاديوم 1.6% إلى 2045.47 دولار، وتتجه الأسعار أيضاً إلى تسجيل ثالث تراجع أسبوعي على التوالي.

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