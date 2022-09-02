الدولار يسقط.. تراجع كبير في أسعار العملة الأمريكية

انخفض الدولار الأمريكي في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية اليوم الجمعة، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين من الزمن قبل إعلان تقرير الوظائف الأمريكي الشهري الذي يحظى بمتابعة واسعة والذي قد يشير إلى مزيد من الارتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، في الوقت الحالي بنسبة 0.24٪ إلى 109.410، بعد أن ارتفع إلى 109.602 ليلاً، وهو أعلى مستوى في 20 عامًا.

ومن المقرر إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أغسطس الساعة 08:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:30 بتوقيت جرينتش) ومن المتوقع أن يُظهر التقرير إضافة 300000 وظيفة الشهر الماضي، بينما من المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 3.5٪.

في الوقت الذي يعد فيه هذا الوضع تباطؤًا في نمو الوظائف من 528000 في يوليو، إلا أنه سيظل يمثل الشهر العشرين على التوالي من نمو الوظائف ومن المحتمل أن يدعم استمرار الزيادات القوية في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لصالح الدولار.

وصلت احتمالات أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة في سبتمبر من جانب أسواق العقود الآجلة إلى 75٪.

قال المحللون في آي إن جي في ملاحظة: "نظرًا للتجربة على مدار الشهر الماضي والخطاب المتشدد للغاية لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة الماضي، نشك في أنه حتى تقرير الوظائف المتواضع لشهر أغسطس ... سيكون كافيًا لتقليل أسعار الاحتياطي الفيدرالي أو الدولار".

انعكس هذا التوقع بمزيد من ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالي بشكل حاد على زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني، حيث يرى المتداولون اتساع فجوة أسعار الفائدة بدرجة كبيرة.

تم تداول زوج العملات دولار أمريكي / ين ياباني بشكل ثابت إلى حد كبير عند 140.19، متحركًا فوق منطقة 140 الرئيسية للمرة الأولى منذ عام 1998، مما زاد الضغط على المسؤولين اليابانيين لدعم عملتها المحاصرة.

الدولار واليورو

على صعيد آخر، ارتفع اليورو / الدولار الأمريكي بنسبة 0.3٪ إلى 0.9977، بعد أن انخفض إلى ما دون التكافؤ يوم الخميس حيث أظهر مسح أن النشاط التصنيعي عبر منطقة اليورو انخفض مرة أخرى الشهر الماضي مع ارتفاع تكاليف الطاقة.

تلقى اليورو بعض الدعم قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس.

ارتفع زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلى 1.1561، فوق أدنى مستوى جديد في عدة سنوات بعد انخفاضه إلى ما دون 1.15 أُثناء الليل حيث يتجه الاقتصاد البريطاني نحو ركود طويل الأمد محتمل بينما تكافح الحكومة مع تدهور الميزانية العمومية.

قال المحللون في آي إن جي: "يبدو أن علاوة المخاطر المالية ستذهب إلى الجنيه الإسترليني. ويبدو أن الطريق الموصل لإعادة اختبار قاع الانهيار المفاجئ في مارس 2020 عند 1.1415 هو الطريق الأقل مقاومة".

انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي / الريمبيني بنسبة 0.1٪ إلى 6.9022، مع بقاء اليوان تحت الضغط بعد إجراءات الإغلاق الجديدة الناتجة عن انتشار كوفيد-19 في مدينة تشنغدو.