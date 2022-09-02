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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يتراجع واليورو يرتفع.. أسعار العملات اليوم

الدولار يتراجع واليورو
الدولار يتراجع واليورو يرتفع.. اعرف أسعار العملات اليوم

سجل سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل قيمة ارتفاع (0.0016) نقطة، وبنسبة (0.16%)، وذلك خلال جلسات التداول صباح اليوم الجمعة.

اليورو مقابل الدولار
سجل سعر اليورو اليوم، الجمعة 2 سبتمبر، مقابل الدولار= 0.9968 دولار.
سجل سعر الدولار مقابل اليورو اليوم، الجمعة 2 سبتمبر= 1.0038 يورو.


اليورو مقابل الجنيه المصري
جاء سعر اليورو في مصر اليوم، الجمعة 2 سبتمبر= 19.1673 جنيه مصري.
جاء سعر الجنيه المصري مقابل اليورو اليوم، الجمعة 2 سبتمبر= 0.0522 يورو.


اليورو مقابل الجنيه الاسترليني
جاء سعر اليورو اليوم، الجمعة 2 سبتمبر، مقابل الجنيه الاسترليني= 0.8629 جنيه استرليني.
جاء سعر الجنية الاسترليني اليوم، الجمعة 2 سبتمبر، مقابل اليورو= 1.1593 يورو.

اليورو مقابل الدرهم الإماراتي
سجل سعر اليورو أمام الدرهم الإماراتي اليوم، الجمعة 2 سبتمبر= 3.6613 درهم إماراتي.
سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل اليورو اليوم، الجمعة 2 سبتمبر= 0.2733 درهم إماراتي.

اليورو مقابل  الريال السعودي
جاء سعر اليورو أمام الريال السعودي اليوم، الجمعة 2 سبتمبر= 3.7454 ريال سعودي.
جاء سعر الريال السعودي أمام اليورو اليوم، الجمعة 2 سبتمبر= 0.2671 يورو.

اليورو مقابل الجنيه السوداني
جاء سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم، الجمعة 2 سبتمبر= 575.6233 جنيه سوداني.
جاء سعر الجنيه السوداني أمام اليورو اليوم، الجمعة 2 سبتمبر= 0.0017 يورو.

اليورو مقابل الليرة اللبنانية
سجل سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية اليوم، الجمعة 2 سبتمبر= 1515.8982 ليرة لبنانية.
سجل سعر الليرة اللبنانية مقابل اليورو اليوم، الجمعة 2 سبتمبر= 0.0007 يورو.

اليورو مقابل الليرة السورية
جاء سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، الجمعة 2 سبتمبر= 2504.4785 ليرة سورية.
جاء سعر الليرة السورية مقابل اليورو اليوم، الجمعة 2 سبتمبر= 0.0004 يورو.

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