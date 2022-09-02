الفقي: أسعار الأسهم المصرية جاذبة للشراء والمستثمر الخليجي يدرك الفرصة جيدا

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيس للبورصة المصرية أغلق عند مستوى 9936 نقطة بأحجام تداول تخطت مليار جنيه نتيجة البيع على الأسهم القيادية.



وأضاف الفقي، أن المؤشر الرئيس لديه مستوى دعم مهم عند مستوى 9830 ومستوى مقاومة عند 10300 نقطة متوقعا مع بداية تداولات الأسبوع المقبل تكوين مراكز شرائية جديدة في هذه المناطق والتماسك بالقرب من هذه المستويات التي أغلق عليها ومعاودة استهداف مستوى 10300 نقطة حيث أن الثبات أعلى هذا المستوى يدفع المؤشر نحو مستوى 10700 نقطة خلال الفترة القادمة.

تابع الفقي : الرؤية بشكل عام مازالت إيجابية وأسعار الأسهم بشكل عام تعد فرصة جيدة جدا للاستثمار خلال الفترة القادمة وهذا واضح من طلب الاستحواذات التي تمت خلال الفترة السابقة والتي تطلب خلال الفترة الحالية من قبل شركات وصناديق الاستثمار الخليجية للاستحواذ على نسب من بعض الشركات المصرية وذلك لأنهم يدركون جيدا قيم هذه الشركات وأن أسعارها الحالية فرصة لن تعوض ولا تعبر عن اي قيمة حقيقية لها لذلك تعد أسعار الأسهم حاليا من اقوى الفرص الاستثمارية بشكل عام.



وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة قال: أغلق المؤشر السبعيني مع نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 2165 نقطة نتيجة لحالة الترقب والانتظار اللتي تسيطر على أداء المستثمرين متوقعا أن يتم تكوين مراكز شرائية جديدة بالقرب من مستوى الدعم 2163 نقطة وعودة الصعود مع بداية الأسبوع واستهداف مستوى 2250 نقطة مستوى مقاومة أول خلال الفترة القادمة.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 9936.87 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 2165.39 نقطة.

وسجل مؤشر البورصة المصرية "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" متراجعًا بنحو 2.02% ليغلق عند مستوى 3107.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 3.09% ليغلق عند مستوى 12283.12 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 5.42% ليغلق عند مستوى 3867.11 نقطة.



وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 12.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 679.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.9%.

13.9 مليار جنيه قيمة التداول

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 13.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.418 مليار ورقة منفذة على 275 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 16.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.934 مليار ورقة منفذة على 299 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر أغسطس الماضي، حيث أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مفيدة بالبورصة على ارتفاع بنسبة 5.61% خلال شهر أغسطس الماضي، ليستقر عند مستوى 9998 نقطة،، وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 17.82% مغلقا عند 2201 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 51.8 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أغسطس، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 685.2 مليار جنيه، مقابل 633.4 مليار جنيه بنهاية يوليو، بارتفاع 8.18%.

وسجل مؤشر S&P ارتفاعًا بنحو 9.2 % مغلقا الفترة عند 1.753 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعًا بنحو 6.66% مغلقا عند 12.371 نقطة. كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 15.29% مغلقا الفترة عند 3153 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال شهر أغسطس نحو 100 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 19.8 مليون ورقة منفذة على 1.299 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 39.8 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 6.634 مليون ورقة منفذة على 532 ألف عملية خلال الشهرالسابق عليه.

واستحوذت الأسهم على 54.8% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 45.1% خلال الشهر.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 82.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.9% و العرب على 5.3% و ذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 16.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 1.9 مليار جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.