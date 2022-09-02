بعد أزمة بناتها.. أول ظهور لزوجة شريف منير| شاهد

حرصت زوجة شريف منير على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورة من أحدث ظهور لها.

ظهرت زوجة شريف منير في الصور بإطلالة شبابية، حيث ارتدت فستان اتسم ببعض نقوشات الورد المتناسقة مع الأجواء الصيفية.

أكملت زوجة شريف منير إطلالتها بقبعة خوص مع نظارة شمس متناسقة مع وجهها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة شريف منير على خصلات شعرها البني المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.



يذكر أن هاجمت زوجة شريف منير بناتها في الفيديو خلال الأيام الماضية قائلة:" رسالة إلي بناتي فريدة و كاميليا بما انكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما ادتكم عمري و صحتي وحبي و اهتمامي و ضحيت عشانكم كتييييير!! وكل مدارسكم بمدرسينكمبدكاترتكمباصحابكم بامهات اصحابكم يشهدوا بإن انا كنت ام عامله ازاي!."

كتبت:"بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة!!و حقولكم حاجة واحدة بس ! اللي مالوش خير في امه ملوش خير في حد!! بتمنالكم كل خير وصحة وان ربنا يهديكم في يوم من الأيام!!بس ربنا موجود و كبير قادر على اللي عمل فيكم كده انه يرده ليه في يوم من الأيام!!!ما ميلورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي."