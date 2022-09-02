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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وداعا يا حبيب القلب.. نجوم الفن ينعون المخرج علي عبد الخالق

المخرج علي عبد الخالق
المخرج علي عبد الخالق

خيم الحزن على الوسط الفني والإعلامي اليوم، بعد وفاة المخرج علي عبد الخالق، وحرص عدد من نجوم الفن على نعيه، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.


وكتب الإعلامي عمرو الليثي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة المخرج علي عبد الخالق بعد صراع مع المرض".


بينما وجه السيناريست عبد الرحيم كمال رسالة مؤثرة لأسرة المخرج الراحل حيث قال:"انتقل الى رحمة الله المخرج المصري الكبير شديد العذوبة والجمال والمصرية انتقل صاحب أغنية على الممر والأفلام المصرية  ذات الطعم والطابع والمعنى المصري رحمه الله رحمة واسعة واقبل عليه بفضله ورضاه ومنح اولاده واحبابه الصبر والسلوان بحق جاه النبي العظيم وعزائي لأخي هشام عبدالخالق".


 

فيما نعته الفنانة نبيلة عبيد قائلة: "وداعا السينمائي الكبير المخرج الكبير علي عبد الخالق كان صديقا غاليا وزميلا عزيزا التقينا فى اكثر من خمس اعمال سينمائية من اهمها الوحل شادر السمك درب الهوى الحناكيش وعتبة الستات رحمة الله عليه".


كما نعت الفنانة نجلاء بدر المخرج الراحل، وكتبت: "وداعا يا حبيب قلب الفن والضحكة سلام البقاء لله ربنا يرحمه".

 

وكتبت الفنانة غادة عبد الرازق من خلال نشر صورة لهو عبر حسابها الرسمي عبر «إنستجرام»: "الله يرحمه ويحسن اليه".

 

وتوفي اليوم الجمعة المخرج على عبد الخالق بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ87 عاما، وأعلن هشام نجل المخرج الراحل وفاة والده قائلا: البقاء لله أبي في ذمة الله.


وكان المخرج الراحل على عبدالخالق قد كشف عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بمرض السرطان، وقال في مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء dmc :"بدأت اليوم في وحدة المركز الطبي العالمي جلسات إشعاع تستمر لخمسة أيام، بمعدل جلسة كل يوم، وفي انتظار نتيجة تحاليل لعينة أخذت مني لتحديد نوع السرطان، والأدوية المناسبة ".


وأضاف على عبد الخالق: "من المنتظر أن تظهر نتيجة التحاليل خلال أيام، وهي تحاليل كثيرة تكلفتها 30 ألف جنيه قابلة للزيادة”. 

 

جدير بالذكر أن أعمال المخرج علي عبدالخالق اقتربت من 50 عملاً فنياً ما بين السينما والدراما، واستطاع ان يترك بصمة فنية في مسيرة أعماله وبعض من أعماله أفلام "يوم الكرامة، راندفو، النمس، الإمبراطور، إعدام ميت، ومسلسل أصحاب المقام، جري الوحوش، الكيف، العار، البيضة والحجر، 4 في مهمة رسمية، شادر السمك، الحقونا، اغتصاب، عتبة الستات، الكافير، يمين طلاق، الحناكيش، بونو بونو، مدافن مفروشة للإيجار، السادة المرتشون، الحب وحده لا يكفي، بنات إبليس، الوحل وغيرها من الأعمال.

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مرض السرطان المخرج الراحل الفنانة نجلاء بدر غادة عبد الرازق رسالة مؤثرة الفنانة نبيلة عبيد المخرج على عبد الخالق

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