أخبار التعليم ..مواعيد انتهاء التقديم للسكن بالمدينة الجامعية في جامعة القاهرة.."عين شمس" تستضيف مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ (RACC)

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الاثنين.. آثار عين شمس تنظم لقاء تعريفى ببرامج الكلية للطلاب الجدد

تنظم كلية الاثار بجامعة عين شمس لقاء تعريفى ببرامج الكلية للطلاب الجدد ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ ، يوم الاثنين الموافق ٥ /٩ / ٢٠٢٢ الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الكلية .



غدا .. جامعة عين شمس تستضيف مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ (RACC)

تستضيف جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني وإشراف الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ (RACC) بالتعاون مع اللجنة الدولية لتنمية الأراضي الجافة (IDDC)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).



السفير وائل أبو المجد يعقد محاضرة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للحديث عن التغيرات المناخ

استعداداً لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيرالمناخ COP27 الذي سيعقد في نوفمبر 2022بمدينة شرم الشيخ، يستضيف المشروع البحثي "حلول للسياسات البديلة" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة محاضرة بعنوان "مؤتمر المناخ (COP27)وما بعده: سياسات المناخ والتنمية الشاملة."

بدأت جامعة القاهرة فتح باب التقدم لطلاب الجامعة للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2022 - 2023 من خلال التسجيل الإلكتروني وملء استمارة التقديم ببوابة خدمات طلاب جامعة القاهرة، بالنسبة للطلاب القدامى والجدد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022