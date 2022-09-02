مصر تنقل الطاقة الجديدة إلى أوروبا.. توجيهات عاجلة ومذكرات تعاون لا تتوقف

تسعى مصر جاهدة لتطوير سبل استغلال الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستخدام الطاقة النظيفة والخضراء من أجل توفير بدائل للطاقات الغير متجددة والتقليل من التلوث العالمي، وتقليل الإنبعاثات المضرة بثقب الأوزون.

مصر تصدر الطاقة الجديدة والمتجددة

مصر تنقل الطاقة إلى أوروبا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع فى بلورة التعاون المشترك مع شركة "كوبيلوزيس"، اليونانية للكهرباء، لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة التي تخدم القارتين الإفريقية والأوروبية، وليس فقط مصر واليونان، وترسيخا لوضعية مصر كمحور ومركز إقليمى لتداول الطاقة بمختلف أنواعها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، لديميترى كوبيلوزيس، رئيس اتحاد شركات "كوبيلوزيس" اليونانية للكهرباء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

واستعرض اللقاء التعاون لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة فى مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحرى للربط الكهربائى بين البلدين.

ومن جهته، أشاد رئيس اتحاد الشركات بما حققته مصر خلال السنوات الماضية، بقيادة الرئيس السيسى، من إنجازات فى البنية الأساسية للدولة، خاصة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مدة زمنية قياسية، مؤكدا تطلعه لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة على أرض مصر التى تتمتع بثراء فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الربط الكهربائى مع اليونان، خاصة فى إطار التحديات التى تواجه أوروبا حاليا فى مجال الطاقة.

واستعرض الدكتور محمد شاكر عناصر مخطط التعاون مع الجانب اليونانى، لإنتاج 9.5 جيجاوات من الكهرباء من طاقة الرياح والشمس فى مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحرى للربط الكهربائى بين البلدين، وذلك بعد أن أصبحت مصر تمتلك بنية أساسية حديثة فى مجال الكهرباء وفق إستراتيجية وطنية متكاملة الأركان، من محطات إنتاج وخطوط نقل وشبكات توزيع وتحكم، ضمنت استدامة تأمين الإمدادات الكهربائية لجميع ربوع الدولة، وفتحت آفاق إقامة مشروعات الربط الإقليمى الكهربائى.

مصر تصدر الطاقة الجديدة والمتجددة

4 مذكرات تفاهم لتصدير الطاقة

ومن جانبه قال السفير رخا أحمد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع اليونان لنقل الطاقة المتجددة والخضراء النظيفة إلى البلد الأوروبي، مثل الطاقة السمشية وهي مشروعات جديدة ستنفذ في المستقبل، وليس المقصود بها الكهرباء العادية التي نستخدمها بل الطاقة الجديدة والمتجددة، لأن أوروبا جميعها لديها ربط كهربائي لا تحتاج للطاقة العادية التي لدينا بل تحتاج الطاقات النظيفة والخضراء.

وأضاف حسن في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ألمانيا اقترحت علينا منذ زمن أن تقوم بإنشاء محطات كهرباء نابعة من شمال مصر تغطي مصر وجنوب أوروبا كلها، لذلك هذه مازالت مذكرات تفاهم لم تنفذ بعد وليس معلوم بعد هل ستنفذ وسيكون هناك مشروعات أم أنه مازال هناك دراسة جدوى؟، معقبا: "حال نفذت هذه المشروعات، وأصبحت حقيقة حينها سنصدر الطاقة، ولكن هذا مازال في علم الغيب".

ولفت حسن، أن مصر وقعت حتى الآن حوالي 4 مذكرات تفاهم بشأن الطاقات النظيفة والجديدة والخضراء، ولكن مازال هناك الكثير من الوقت والإجراءات حتى تتحول هذه المشروعات لحقيقة ومازال هناك أنابيب وخطوط للنقل وكابلات، لافتا: "إذا تم البدء العمل في المشروع الأن سيستغرق حوالي 3 سنوات لى الأقل".

مصر تصدر الطاقة الجديدة والمتجددة

استراتيجية مصر للطاقة المتجددة

وسبق أن وضعت مصر استراتيجية للطاقة المتكاملة والمستدامة، تتضمن بندا لاستغلال الطاقـة النظيفة، ومستهدفة الوصول بها إلى 42 بالمئة من إجمالي القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء، وذلك بحلول عام 2035، من بينها 22 بالمئة من الخلايا الشمسية، و14 بالمئة من طاقة الرياح، و4 بالمئة من المركزات الشمسية، و2 بالمئة من الطاقة المائية.

كما تستهدف "رؤية مصر 2030" بناء اقتصاد تنافسي ومتوازن في إطار التنمية المستدامة، تلعب فيه الطاقة المتجددة دورا محوريا، وتسهم في تحويل مصر لنقطة ارتكاز محوري على خريطة الطاقة العالمية، تصل بين إفريقيا وآسيا وأوروبا عبر تعزيز ترابط شبكات الكهرباء والطاقة في دول المنطقة وخارجها.

وفي انعكاس لاستراتيجية الدولة المصرية الناجحة في هذا المجال، ذكر تقرير لمنظمة "جلوبال إنرجي مونيتور"، أن مصر أعلى الدول العربية إنتاجًا للكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بإنتاج يبلغ 3.5 جيجا وات، ومستهدف وصوله إلى 6.8 جيجا وات في 2024، مقسمة بين 1.6 جيجا وات من طاقة الرياح و1.9 جيجا وات من محطات الطاقة الشمسية.

وتوقعت منظمة "جلوبال إنرجي مونيتور"، في تقريرها حول وضع الطاقة المتجددة في المنطقة العربية، أن مصر تفوقت على الإمارات العربية المتحدة بنحو 2.6 جيجا وات، ثم المغرب بنحو 1.9 جيجا وات، والأردن بنحو 1.7 جيجا وات، يليهم المملكة العربية السعودية بحجم إنتاج 0.78 جيجا وات.

وأشار التقرير إلى أن مصر من أولى الدول إنشاءً لمحطات طاقة الرياح منذ عام 2000، وتأتي في صدارة الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة؛ إذ يتعاون صندوق مصر السيادي مع الشركة النرويجية "سكاتيك" وشركات أخرى؛ لتشغيل محطة العين السخنة - أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر - بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميجا وات، ومن المتوقع بدء تشغيل المحطة بالتزامن مع مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 27"، المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.

مصر تصدر الطاقة الجديدة والمتجددة

إجراءات الدولة لترشيد الكهرباء

وكانت الدولة مؤخرا اتخذت عدت إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، وقال مدبولي إن بعض الإجراءات بدأ تنفيذها بالفعل منها إيقاف إنارة ميدان التحرير بالقاهرة وتليه ميادين أخرى بينما سيتم تخفيض إنارة الشوارع الرئيسية.

تشمل أيضا خطة الحكومة الغلق التام للتيار الكهربائي في المباني الحكومية عقب انتهاء ساعات العمل عدا المباني الخدمية، وعدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج.

كما ستُغلق الملاعب الرياضية والصالات المغطاة في ساعات محددة من الليل، بينما تغلق المراكز التجارية في الساعة 11 مساء وفقا للتوقيت الصيفي. أما أجهزة التكييف التي تستخدم بشراهة في فصل الصيف فستعمل في المراكز التجارية والمباني الكبرى على درجة حرارة 25 فما فوق.

تحدث مدبولي عن سعي الدولة لتحقيق فائض بنسبة 15٪ من حجم الغاز الطبيعي الذي يضخ لمحطات الكهرباء على مدار العام، وتستخدم هذه المحطات نحو 38 ألف مليون متر مكعب من الغاز سنويا، بحسب تقرير الشركة المصرية القابضة للكهرباء عام 2021.

وبحسب مدبولي فإن الحكومة وفرت بالفعل ما بين 100 إلى 150 مليون دولار شهريا منذ أكتوبر الماضي من خلال استبدال الغاز الطبيعي المستخدم في بعض محطات الكهرباء بالمازوت المنتج محليا.