برلمانية: سنكون أمام قانون جديد لمفوضية التمييز الفترة القادمة

قالت النائبة فاطمة سليم عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أنها تعمل حاليا مع لجنة حقوق الإنسان وعدد من النواب والدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر على قانون مفوضية عدم التمييز.

ونوهت سليم لـ صدى البلد" أنه يوجد بالفعل قانون فى الدستور وفى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وسيتم إقراره قريبا، موضحة أن هدف هو إنشاء مفوضية لتكافؤ الفرص وعدم التمييز بسبب جنس أو عمر أو دين أو أى شيء وهى مفوضية ينظمها القانون لذلك هى واجبة النفاذ.



واختتمت عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، أن هذا القانون عرض اكثر من مرة ولكن لم يصدر من البرلمان، واتمنى ان تصدر قريبا لأنها استحقاق دستوري، وارى اننا سنكون امام قانون جديد للمفوضية الفترة المقبلة .