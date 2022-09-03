اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف عابدين

تصدر الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات طرة، المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، اليوم السبت، الحكم في إعادة محاكمة المتهم وائل عبدالغني في القضية رقم 12096 لسنة 2014 عابدين، والمقيدة برقم 1561 لسنة 2014 كلي وسط القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث عنف عابدين".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمد نبيل.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين، والتي وقعت في ذكرى أحداث ثورة 25 يناير فى عام 2014 والتي نتج عنها مقتل "سيد وزة"، عضو حركة السادس من أبريل.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم التجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع فيه واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى أحداث 25 يناير التي شهدت اشتباكات مع الشرطة وتعطيل للطريق العام.