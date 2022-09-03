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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موقف إنساني وأم الدنيا حاضرة.. محمد حماقي يتألق فى حفله بالساحل الشمالي

محمد حماقي من حفل
محمد حماقي من حفل سابق

أحيا الفنان محمد حماقي حفلاً ضخماً بمدينة العلمين الجديدة، حيث قدم عدد من الأغاني التى أشغلت حماس الجمهور.

وبدأ الفنان محمد حماقي الحفل بأغنية “ نفسي أبقى جنبه ” ليشعل من خلاله حماس الجمهور الضخم الذى حضر .

واستكمل حماقي الحفل بعدد من الاغاني المميزة مثل “ أم الدنيا ”والتى  وعلق قائلاً : الأغنية دي عزيزة عليا ، ويالا غنوا معايا كلكم".

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وفى لفتة رائعة قام محمد حماقي بالذهاب الى الجمهور البعيد عن المسرح ليغني بجوارهم أغنيته الشهرة “ حاجة مستخبية ”

اختيار الميجا ستار محمد حماقي لإحياء حفل ختام مهرجان العلمين "أرينا" يوم الجمعة القادم 2 سبتمبر وضع القائمون على الحفل خطة طوارئ وترقب  لاستيعاب التوافد الضخم من الجمهور حيث يتوقع له ان يكون الحفل الأكثر  عددا منذ  إطلاق في فعاليات المهرجان مع بداية موسم صيف 2022 .
يعد الحفل هو الأول لحماقي في العلمين الجديدة والذي يتيح لكل فئات الجمهور من الحضور على عكس حفلاته الخاصة التي أقامها بالساحل الشمالى هذا الصيف والتي كانت تكلفة تذاكرها مرتفعة نظرا لاقتصار الحضور على عدد محدد حسب القدرة الاستيعابية لكل مكان.

محمد حماقي الساحل الشمالي العلمين الجديدة الفنان محمد حماقى مدينة العلمين الجديدة

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