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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شهيرة عن سر اختفائها: مترددة في العودة إلى الشاشة.. والشغل دلوقتي أصعب من زمان

شهيرة
شهيرة

كشفت الفنانة شهيرة عن حقيقة ما يتم تداوله بشأن رجوعها للفن والتمثيل مرة أخرى، قائلة إنها تتلقى عروضh كثيرة وتتحمس لبعضٍ منها ولكنها عندما تفكر بالأمر تشعر بالقلق حيال الورق المعروض عليها لأنها ظلت فترة كبيرة لم تطل على جمهورها في أي أعمال درامية لذلك هي متخوفة من الوقوع في أية اختيارات خاطئة.


وأضافت شهيرة خلال حواره ببرنامج "كلام الناس" والمُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، : "مش عايزة الجمهور يقول لا ياريتك مارجعتي.. ما انتي كنتي قاعدة واحنا حابينك كده"، معقبة: " بصراحة مترددة".


وتابعت أنها ظروف العمل حاليًا أصعب من ذي قبل، حيث تصل ساعات العمل في بعض الأحيان لـ 18 ساعة وهي تعتقد أنها لن تقدر على تحمل هذا الأمر، فسابقًا كان العمل مقتصر على 8 ساعات فقط، معلقة: " كان على أيامنا الوضع في منتهى الشياكة".

شهيرة كلام الناس mbc مصر

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